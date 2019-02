Spelle. Auch die Feuerwehren in der Samtgemeinde Spelle haben sich im letzten Jahr ständig den Veränderungen ihres Umfeldes anpassen müssen. Man hatte mit vielen neuen Projekten zu tun.

Das machte Gemeindebrandmeister Alois Wilmes in seinem Jahresbericht für die Ortsfeuerwehren Spelle, Venhaus, Schapen und Lünne deutlich. Als Beispiele nannte er die Einführungen des Digitalfunks, der digitalen Alarmierung, der Blockalarmierung, die Aktualisierung der Alarm- und Ausrückeordnung (AAO), die Einführung des Feuerwehrverwaltungsprogramms „FeuerON“ sowie auch die neuen Bestimmungen für den Leistungsvergleich der Feuerwehren in Niedersachsen, die seit 2018 gelten. „Die Feuerwehren haben es somit derzeit mit vielen Veränderungen zu tun“, sagte Wilmes.



Herausforderungen gemeistert

„Ein ganz besonderer Dank gilt den Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, die sich neben dem eigentlichen Feuerwehrdienst an den genannten Projekten beteiligt haben“, so der Gemeindebrandmeister. 2018 war ein Jahr, in dem sich die Feuerwehren der Samtgemeinde Spelle mit ihren Kameraden/innen ehrenamtlich erneut den Herausforderungen in einer wachsenden Kommune gestellt haben.

Im Jahr 2018 wurden die vier Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Spelle insgesamt 127 Mal alarmiert. In den Ortsfeuerwehren befinden sich aus allen Abteilungen insgesamt 440 Mitglieder. In der Einsatzabteilung sind es 205, in der Abteilung Jugendfeuerwehr 42, die Alters- und Ehrenabteilungen haben insgesamt 68 Mitglieder. Im Feuerwehr Musikzug Spelle-Venhaus befinden sich im Orchester 92 und in der Presto-Gang (Jugendabteilung) 33 Musiker.

Wie in jedem Jahr, wurde auch 2018 durch die Feuerwehren die Sammlung für die Blinden durchgeführt, die einen Erlös von 6.570,50 Euro erbrachte. „An dieser Stelle gilt den Spendern und Kameraden ein besonderer Dank“, sagte Wilmes.

42 Jugendliche verbringen einen Teil ihrer Freizeit bei der Feuerwehr. Die Floriansjünger lernen spielerisch die Arbeit in der Feuerwehr kennen. Es ist eine gute Vorbereitung in den Jugendjahren, um engagierte Feuerwehrkameraden für die Einsatzabteilung zu gewinnen und somit den Nachwuchs zu sichern.

Aussicht für 2019

Für die Feuerwehr Lünne soll ein Löschfahrzeug LF/10 als Ersatz beschafft werden. Die Auslieferung ist für Frühjahr dieses Jahres geplant. Mit dieser neuen Ausstattung, gerade auf technischer Ebene, wird die Schlagkraft der Ortsfeuerwehr Lünne aber auch der Feuerwehren der Samtgemeinde enorm erhöht.

In der Samtgemeinde Spelle befinden sich derzeit die beiden Feuerwehrhäuser Venhaus und Schapen in einer Planungsphase. Die Besonderheit dieser Neuplanung ist, dass sie jeweils einen neuen Standort bekommen werden.