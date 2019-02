Spelle. Aatalbazis heißt der Fanclub des FC Bayern München in Varenrode in der Gemeinde Spelle. Dem eingetragenen Verein gehören 137 Mitglieder an.

Im Speller Ortsteil Varenrode gründeten im Mai 2010 Hendrik Backherms, Werner Beumer und Jürgen Siegert den FC Bayern München Fanclub Aatalbazis e. V. „Das ist aus einer Schnapsidee beim Schützenfest entstanden“, erklärt Siegert. Aus den drei Gründungsmitgliedern sind mittlerweile 137 Mitglieder geworden, größtenteils aus Spelle, Varenrode und Emsbüren. Der Mitgliedsbeitrag beträgt einen Euro pro Jahr.

Auch in diesem von Jürgen Siegert als Vorsitzenden geführten Verein gehen gleichgesinnte Menschen verschiedenster Generationen und sozialer Schichten einem Hobby nach. Verstärkt wird das Gemeinschaftsgefühl häufig durch Vereinskleidung, die auch nach außen hin die Gemeinschaft symbolisieren.

Diese Kluft war auch zur diesjährigen Generalversammlung des Fanclubs angesagt, die am letzten Januar-Sonntag im Vereinsheim von SW Varenrode stattfand. Für die Nutzung der Räumlichkeiten spendete der Fanclub 100 Euro an die Fußball- und 50 Euro an die Tennisjugend des Varenroder Sportvereins. Zunächst schauten sich die 26 anwesenden Versammlungsteilnehmer das Heimspiel ihres FC Bayern gegen Stuttgart gemeinsam am Fernseher an.

Große Geschlossenheit

Die Tagesordnung in der anschließenden Mitgliederversammlung wurde zügig und ordnungsgemäß absolviert. "Mia san mia" - das Motto des FC Bayern gilt auch für diesen Fanclub. Denn große Geschlossenheit wurde bei den anstehenden Wahlen gezeigt, die vom ältesten Clubmitglied Walter Block souverän durchgeführt wurden.

Einstimmig erfolgte die Entlastung des Vorstandes als auch die Wiederwahl der Beisitzerin Heike Siegert. Dem Vorstand gehören ebenfalls Hendrik Backherms, Jürgen Siegert, Marcel Verlemann und Thorsten Wübbels an.

Höhepunkte eines Jahres sind gemäß Vorstandsbericht vom Fanclub organisierte und bezuschusste Fahrten zu Heimspielen des FC Bayern. Für Mitte März steht eine Zugfahrt zum Fußball-Bundesligaspiel gegen Mainz 05 an, wofür 45 Tickets zur Verfügung stehen, die inzwischen allesamt vergriffen sind.

Zudem bekommt der Fanclub wiederholt kleinere Kartenkontingente wie zum Beispiel zehn Tickets zur Schalke-Partie am 9. Februar. „Geplant ist in diesem Jahr auch ein vereinsinternes Oktoberfest“, verkündete Siegert. „Auch stehen wir seit Jahren in freundschaftlichem Kontakt zu den fünf weiteren FCB-Fanclubs im Altkreis Lingen.“

Zum Abschluss und als Highlight der Versammlung fand die übliche Verlosung statt. „Dafür haben wir vom FCB erneut ein Fanclub-Paket im Wert von 150 Euro bekommen, bestehend aus zwei Trikots, T-Shirts und diverser Kleinteile“, so Siegert. Mitverlost wurden auch Tickets zum Mainz-Spiel. Der Hauptpreis war ein gusseiserner Feuerkorb mit FCB-Vereinslogos, den Jörn Lindemann absahnte.