Spelle. Zur Standesbeamtin der Samtgemeinde Spelle ist Irene Pil ernannt worden. Das hat die Samtgemeinde in einer Presseerklärung mitgeteilt. Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf überreichte die Ernennungsurkunde.

Nach dem erfolgreich absolvierten Lehrgang und dem einstimmigen Beschluss des Samtgemeinderates wurde Irene Pil zur Standesbeamtin ernannt. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und bin gespannt auf meine erste Trauung“, erklärte Pil. Seit 2014 ist sie bei der Samtgemeinde Spelle beschäftigt und derzeit im Fachbereich Arbeit und Soziales eingesetzt. Das Team der Standesbeamten besteht nun aus Ludger Vehr, Manfred Rietmann, Claudia Schmackers, Christel Meyer, Irene Pil und Petra Marien.

Eine Vielzahl von Personenstandsfällen wird beurkundet

Im Bereich des Standesamts wird jährlich eine Vielzahl von Personenstandsfällen, wie beispielsweise Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen und Kirchenaustritte beurkundet. Trauorte sind die Remise des Wöhlehofes in Spelle, das Brauhaus in Schapen sowie das Haus Schmeing in Lünne. „Angesichts der zahlreichen Trauungen freue ich mich, dass sich mit Frau Pil eine weitere engagierte Mitarbeiterin bereiterklärt hat und die verantwortungsvollen Aufgaben im Standesamtswesen übernimmt“, dankte Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf Irene Pil für ihren Einsatz.

Trauungen werden zu den Öffnungszeiten der Samtgemeindeverwaltung und nach Vereinbarung jeden 1. und 3. Samstagvormittag sowie jeden 2. und 4. Freitagnachmittag durchgeführt. Bei Fragen steht das Standesamt der Samtgemeinde Spelle gerne zur Verfügung.