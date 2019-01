Johannes Freundlieb (links), Verbandsdirektor des Genossenschaftsverbandes Weser-Ems, zeichnete Paul Graé bei dessen Verabschiedung als Geschäftsführer der RWG Emsland-Süd mit der Goldenen Ehrennadel des Deutschen Raiffeisenverbandes aus. Foto: Wilfried Roggendorf

Spelle. Nach 37 Jahren ist Paul Graé am Mittwoch als Geschäftsführer der Raiffeisen-Warengenossenschaft (RWG) Emsland-Süd in den Ruhestand verabschiedet worden. Bei der Veranstaltung im Hotel Krone in Spelle erhielt Graé die Goldene Ehrennadel des Deutschen Raiffeisenverbandes.