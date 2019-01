Lünne. Sein silbernes Ordinationsjubiläum hat der evangelisch-reformierte Pastor Joachim Korporal in Lünne gefeiert.

Einen Ostfriesen 25 Jahre außerhalb seiner Heimat zu halten, ist praktisch unmöglich. Dennoch hat der in Leer geborene, aber seit 25 Jahren in Lünne, Salzbergen und Schapen wirkende evangelisch-reformierte Pastor Joachim Korporal jetzt mit rund 180 Wegbegleitern sein silbernes Ordinationsjubiläum im Rahmen eines Festgottesdienstes in der Kirche und anschließend im Saal der Gaststätte Wulfekotte in Lünne gefeiert.

Stimmungsvolles Fest

Eines wurde während des stimmungsvollen Festes immer wieder deutlich: Auch wenn seine Wurzeln im äußersten Nordwesten Niedersachsens liegen, so ist der 57-jährige Geistliche auch in „seinen“ drei emsländischen Kirchengemeinden fest verwurzelt und seine Arbeit im Dienste Gottes und der Menschen trägt ebenso wie die seiner Ehefrau Martina reiche Früchte.