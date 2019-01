Über den aktuellen Baufortschritt zur Erweiterung der Kinderkrippe Am Brink in Spelle informierten sich die Mitglieder des Ausschusses für Kindertagesstätten. Foto: Samtgemeinde Spelle

Spelle. Der Fortschritt der Bauarbeiten bei der Erweiterung der Kinderkrippe Am Brink in Spelle liegt voll im Zeitplan. Davon konnten sich die Mitglieder des Ausschusses für Kindertagesstätten in der jüngsten Sitzung einen persönlichen Eindruck verschaffen.