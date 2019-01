Spelle. Auf dem Neujahrsempfang der Gemeinde Spelle haben Bürgermeister Andreas Wenninghoff und Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf zum weiteren Zusammenhalt in der Kommune aufgerufen. Diese sei die Grundlage, um die erfolgreiche Entwicklung fortsetzen zu können, machten die beiden deutlich.

Exakt 549 Gäste hatten sich trotz schwieriger Straßenverhältnisse am Freitagabend in der Drive &Train-Halle der Firma Krone eingefunden. Hausherr Bernard Krone nutzte die Gelegenheit, um einige deutliche Worte zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland zu finden. Er warnte eindringlich davor, die Automobilindustrie als eine Schlüsselindustrie durch maßlose Kritik "kaputtzureden." Zudem dürfe die Energiewende nicht dazu führen, dass die Wirtschaft durch hohe Strompreise schweren Schaden nehme.

Auf die Firma Krone eingehend, blickte er zuversichtlich in die Zukunft. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht." Er kündigte an, dass voraussichtlich Ende Februar der erste Spatenstich zum Bau eines Validierungszentrums in Lingen vollzogen wird. Hier sollen künftig Nutzfahrzeuge, Landmaschinen und eigene Achsen getestet werden.

Die Fülle an Aktivitäten in Spelle im vorigen Jahr und die Pläne für 2019 dokumentierte eine umfangreiche, von Stefan Holtkötter zusammengestellte Präsentation, die Hummeldorf und Wenninghoff erläuterten. Hummeldorf sprach letztmalig in seiner Funktion als Samtgemeindebürgermeister auf dem Neujahrsempfang, da er sich entschieden hatte, am 31. Oktober 2019 aus dem Amt zu scheiden. Er appellierte an alle wahlberechtigten Bürger, sich am 26. Mai an der Wahl des neuen Amtsinhabers oder der Amtsinhaberin zu beteiligen.

"Wir haben derzeit mit 1,2 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote in der Geschichte von Spelle", verdeutlichte er die positive Entwicklung. Die außerordentliche wirtschaftliche Stärke der Gemeinde dokumentiere sich auch darin, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 2881 im Jahr 2005 auf 5700 im vorigen Jahr gestiegen sei. Das entspreche einer Steigerung um 98 Prozent. Hummeldorf rief den Bürgern zu, auch künftig mit Rat und Verwaltung die Segel richtig zu setzen: "Wir hoffen weiterhin auf Ihre Unterstützung."

In diesem Sinne äußerte sich auch Bürgermeister Wenninghoff: "Wir, die politisch Verantwortlichen in Spelle, wollen gemeinsam mit Ihnen etwas für unseren Ort bewegen. Dieses kann nur im Dreiklang von Ehrenamt, Politik und Verwaltung geschehen." Konstruktive Ideen seien immer willkommen. Es gelte, den Spagat hinzubekommen, einerseits den Charakter der Ortsteile zu erhalten und andererseits eine Nachverdichtung zu ermöglichen, um allen Seiten gerecht zu werden. Wenninghoff und Krone dankten Hummeldorf für die geleistete Arbeit.

Viel Beifall gab es für die Speller Sternsinger Maximilian und Tobias Bergmann, Hannah Brinker sowie Tina Hermes,die an der Neujahrsmesse mit dem Papst im Petersdom in Rom teilnehmen durften. Die Begegnung mit dem Papst bleibe für sie unvergesslich, betonten sie. Viel Spaß hätten sie mit Fynn, dem Hund des deutschen Botschafters im Vatikan. Für einen gelungenen musikalischen Rahmen sorgte die Schulband der Oberschule Spelle unter Leitung von Anne Staggenborg.