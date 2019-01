Schapen. Breiter aufgestellt hat sich die Blaskapelle Schapen bei ihrer Generalversammlung im Januar. Die umfangreichen Aufgaben, die ein ehrenamtlicher Verein erfüllen muss, sollten nicht nur auf wenigen Schultern lasten, mahnte Vorsitzender Edmund Huil. Das geht aus einer Mitteilung des Vereins hervor.

Im Jahresrückblick ging Schriftführerin Henrika Huil auf die Höhepunkte des vergangenes Jahres ein. „Ein Tag, der allen Musikern in Erinnerung blieb“, war die Bischofsweihe von Heiner Wilmer in Hildesheim. Früh morgens aufgestanden, machte sich die Gemeinde samt Blaskapelle auf den Weg, um den Schapener bei seinem wichtigen Tag zu begleiten. Ebenso eindrucksvoll war das Konzert mit dem Hopstener Kirchenchor im November. Dirk Brünenborg, musikalischer Leiter der Blaskapelle, zeigte sich ebenfalls äußert zufrieden mit dem vergangenen Jahr: „Die Hauptsache ist, dass es in diesem Jahr auch so gut läuft“, gab er zu Bedenken.

Neue Posten vergeben

Der geschäftsführende Vorstand wird breiter aufgestellt und die Aufgaben aufgeteilt. Als Technikwart zeichnet sich Christian Hoffhues aus, Zeugwarte sind Erika Wiggering und Andrea Dirkes. Die Tätigkeiten der Notenwarte nehmen Josef Tebbe, Christian Hoffhues, Theresa Meyer und Mario Hoffhues auf sich. Letzterer ist gleichzeitig in der Mitgliederverwaltung tätig. Neben Joana Krauledat und Jakob von der Haar als Jugendvertreter und Stefan Griese als Jugenddirigent unterstützt Katharina Huil die Jugendarbeit.

Die zur Vorstandswahl stehenden Personen wurden einstimmig gewählt: Edmund Huil (Vorsitzender) und Henrika Huil (Schriftführerin und Pressewartin). Für Sarah Lambers tritt Joana Krauledat als Jugendvorsitzende ein und das Amt von Kassenprüfer Ludger Hofhues übernimmt nach 15 Jahren Andrea Dirkes. Über gleich drei Neuaufnahmen freute sich die Blaskapelle: Mit Jette von Atens, Sebastian Pelle und Verena Hilbers verstärken drei Musiker die Reihen der Kapelle.

Reise nach Rom

Im Jahr 2019 warten einige interessante Termine auf die Blaskapelle Schapen. Zusammen mit der Gemeinde fährt die Blaskapelle im Oktober nach Rom. Dort wird ein Oktoberfest gefeiert und die Papstaudienz – wie auch im Jahr 2011 – musikalisch begleitet. Vorausschauend tat sich eine Planungsgruppe für ein Konzert im Jahr 2020 zusammen. Eine Mitgliederbefragung am Ende der Versammlung zeigte eine große Zufriedenheit mit der Stimmung innerhalb der Blaskapelle.