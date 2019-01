Spelle. Beton ist der Baustoff, mit dem das Familienunternehmen Rekers in Spelle groß geworden ist. Der 31. Januar 1919 gilt als Gründungsdatum. Der heute 89 Jahre alte August Vehr erinnert sich an die Zeit nach seinem Start bei Rekers 1950.

Eine Lkw-Ladung mit Zement in über 300 Säcken wartet auf die Männer auf dem Betriebshof. August Vehr ist einer von ihnen an jenem Arbeitstag in den 50er-Jahren. Die Zementsäcke sind noch heiß. „Da hast du nach dem Abladen kein Fell mehr auf den Fingern gehabt“, erzählt er heute, inzwischen 89 Jahre alt, von jenen schweißtreibenden Anfängen in einem Unternehmen, dem er den größten Teil seines Arbeitslebens verbunden blieb: Das Speller Betonwerk Rekers und Vehr haben eine lange, gemeinsame Geschichte. 41 Jahre war Vehr dort tätig, davon die letzten zehn Jahre im Werk II an der Portlandstraße.



"Timmer Gerd"

Vehr wurde 1929 in Spelle geboren. Seine Familie wohnte ganz in der Nähe des Betriebes von Rekers, den Gerhard Rekers 1919 als Baugeschäft mitten im Ort gegründet hatte. „Timmer-Gerd“ nannten den gelernten Zimmermann die Dorfbewohner.









Der Krieg war gerade erst ein paar Jahre zu Ende, „Timmer-Gerds“ Sohn Anton, der älteste unter den drei Brüdern Anton, Karl und Hubert, war inzwischen in den väterlichen Betrieb mit eingestiegen. „Es war schwierig zu der Zeit damals, Arbeit zu bekommen“, erinnert sich Vehr. Aber Arbeit finden musste er. „Wir waren neun Kinder zu Hause, vier Mädchen und fünf Jungen, und der Schwager wohnte auch noch bei uns mit im Haus“, erzählt der Rentner. Die wollten alle auch irgendwie ernährt werden.

Da waren die Eltern von August Vehr, die noch eine kleine Landwirtschaft betrieben, froh, als der Sohn Arbeit fand. Zunächst in einer Weberei in Rheine, wo er jeden Tag bei Wind und Wetter mit dem Rad hinfuhr – für 160 Mark im Monat. Bis sich dann 1950 die Möglichkeit bot, bei Rekers anzufangen, quasi direkt vor der Haustür. Die Familien von Rekers und Vehr waren Nachbarn an der Englandstraße und bis zum Betriebshof waren es nur wenige Gehminuten.

Rüttler der Maschinen als Wecker

„Wir konnten aus dem Badezimmerfenster heraus sehen, wenn Papa am Kran gearbeitet hat“, erinnert sich seine Tochter Edeltraud Vehr an ihre Kindheitstage. Geweckt wurden die Kinder morgens um sechs Uhr von den Rüttlern der Maschinen. „Bapahpahpahpah“, hat Tochter Edeltraud das Geräusch noch gut im Ohr.

Als Vehrs Ehefrau kurz vor der ersten Geburt stand, konnte er an der heruntergelassenen Fensterrollade erkennen, dass die Wehen eingesetzt hatten. „Auf dieses Zeichen hatten wir uns verständigt, denn ein Telefon gab es zu der Zeit noch nicht“, erzählt der Rentner.









Der 1. Juni 1950 war der erste Arbeitstag von August Vehr. Seine Personalnummer war „007“, er war der siebte Arbeiter im Betrieb. Heute sind es allein im Speller Stammwerk etwa 550 und insgesamt rund 750. Trotz der gerade in den Anfangsjahren überaus schweren körperlichen Arbeit, ohne größeren Maschineneinsatz, ist die enge Bindung der Arbeiter zum Familienunternehmen auch heute noch deutlich aus den Worten von Vehr herauszuhören. „Wir haben gearbeitet, als wenn es unser eigener Betrieb gewesen wär“, erinnert er sich. Jeder habe jeden gekannt. „Mit Anton hab‘ ich mich geduzt, mittags haben wir zusammen auf dem Betriebshof Fußball gespielt“, beschreibt er sein enges Verhältnis zum damaligen Juniorchef.

Lohn in der Tüte nachgezählt

In der Mittagspause ging Vehr vom Werk den kurzen Weg nach Hause in die Englandstraße. Aber nicht, um dort ein wenig auszuruhen. Da wurde „eben noch das Feld beackert“, bevor es wieder zurück zur Arbeit ging. Natürlich wurde auch samstags im Betrieb gearbeitet. Urlaub gab es nicht und einen freien Tag nur nach Absprache mit dem Chef.

Der Lohn kam anfangs in die Lohntüte und wurde natürlich „auf Heller und Pfennig nachgezählt“, wie August Vehr berichtet. Später wurde er dann direkt auf die Bank überwiesen - was den Beschäftigten bei Rekers anfangs gar nicht so recht war. „Die sollten doch nicht wissen, was ich verdiene“, gab Vehr die Meinung der damaligen Belegschaft wieder.









Klar war natürlich: Mit dem Erfolg des Unternehmens wuchsen auch die Löhne und Gehälter. Die Rekers-Familie war eine ausgesprochen kreative. Tochter Klara war sehr künstlerisch veranlagt, während die Söhne Anton, Jahrgang 1924, der fünf Jahre jüngere Karl und der 1936 geborene Hubert technisch begabt waren. Wie ihr Vater „Timmer-Gerd“ eben. „Vater konnte um fünf Uhr wach werden, dann hatte er eine Idee. Dann wurde das gemacht“, berichtet Karl Rekers von vielen Erfindungen, mit denen „Timmer-Gerd“ den Betrieb voranbrachte. Sein Vater hätte auch Maschinenbauer werden können, meint er. Karl Rekers gründete 1955 sein eigenes Unternehmen in Spelle und war als Maschinenbauingenieur ebenso ein erfolgreicher Unternehmer wie später Bruder Hubert.









Der musste als jüngster Sohn von „Timmer-Gerd“ viel früher Verantwortung für den Betrieb übernehmen, als die Familie es eingeplant hatte. 1960 starb Bruder Anton ganz plötzlich, er war noch keine 40 Jahre alt. Als Vehr an jenem Tag in den Betrieb kam und eine Kerze dort brennen sah, wusste er, dass der Chef gestorben war. Es sei für alle ein großer Schock gewesen, jeder im Betrieb habe mit der Familie getrauert. „Wir müssen jetzt alle zusammenhalten“, hätten die Kollegen damals gesagt, berichtet der 89-Jährige.









Hubert Rekers übernahm als junger Maschinenbauingenieur das Betonwerk und baute es zu einem der führenden Familienunternehmen der Beton- und Fertigteilindustrie in Deutschland aus. Das Werk wurde schrittweise umgesiedelt aus dem Ortskern ins neue Industriegebiet an der Portlandstraße. Rekers starb im Jahr 2012. Die Leitung des Unternehmens hatte er zuvor in die Hände seiner Söhne Christof und Ulrich übergeben. Das Betonwerk blieb weiter auf Erfolgskurs, auch wenn es zwischendurch schwierige Zeiten zu überwinden gab.

August Vehr war nicht nur dabei. Er hat mit zu diesem Erfolg beigetragen.