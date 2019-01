Lünne Vor 25 Jahren ist Pastor Joachim Korporal vom Synodalrat der evangelisch-reformierten Kirche in ein Dienstverhältnis auf Lebenszeit berufen und zeitgleich zum Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirchengemeinden Lünne und Salzbergen ernannt worden. Sein 25-jähriges Ordinationsjubiläum und zugleich seinen silbernen Dienstantritt an seiner ersten und bis heute währenden Pfarrstelle feiert Korporal am 27. Januar um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst und der ganzen Gemeinde in der Kirche an seinem Dienstsitz in Lünne.

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“: So lautet der Lieblings-Psalm von Pastor Joachim Korporal, der als gebürtiger Ostfriese und als weit gereister Theologiestudent die großen Kirchen evangelischer Hochburgen gewöhnt war. Als er dann aber 1994 als junger, ambitionierter Pastor mit seiner Ehefrau Martina, ebenfalls Pastorin, ins katholisch geprägte Emsland kam, war der weite Raum unter seinen Füßen höchstens die weite Lünner Landschaft zwischen Aa und Ems. Klein hingegen waren seine Kirchen und seine Gemeinden in Lünne und Salzbergen. „Klein, aber fein“, sagt der 57-Jährige heute. Aber 1994 hatten er und seine Frau einen Kompromiss geschlossen: „Wir bleiben höchstens fünf Jahre im Emsland.“ Dass daraus jetzt schon 25 Jahre geworden sind, ist nicht zuletzt den drei Söhnen der Korporals zu verdanken, die mittendrin sind im Lünner Gemeinschaftsleben und das Dorf als ihre Heimat lieben.

Reiselustiger Mensch

„Mein Vater war über 35 Jahre lang Pastor an einer Pfarrstelle in Leer. Das wollte ich nie, aber jetzt läuft es vielleicht doch wohl darauf hinaus“, schmunzelt Korporal, der sich selbst als „ reiselustigen Fernwehmenschen“ beschreibt. Doch in die Ferne schweifen muss er nicht, um etwas zu erleben. 2016 übernahm Korporal als Pastor noch zusätzlich die Kirchengemeinde Schapen. Rund 1.300 südlich von Lingen lebende Menschen gehören seiner Obhut an. Korporal sagt: „Ein Pastor kommt und geht, die Gemeinde bleibt. Die Gemeinde ist der Souverän und unter dieser Prämisse gilt es, sie zu gestalten.“ Und die Gestaltung „seiner“ Gemeinden ist vielfältig: So gehören neben den regulären Gottesdiensten sowie denen für Schulen und Kinder zum Beispiel auch der Schuldienst, Besuchsdienste, Trauerbegleitung, Seelsorge, Konfirmandenunterricht, Glaubenskurse, Friedhofs- und Gebäudeverwaltung oder die Kirchenratsarbeit zu den Aufgaben Korporals. Er hat auch schon einmal eine 76-jährige Frau getauft.

Viel passiert ist in seiner Dienstzeit. Bisherige Höhepunkte sind für ihn unter anderem der Bau der Hügelburg in Salzbergen, die Renovierung der Friedhofskapelle in Schapen, die Sanierung von Kirche und Gemeindehaus in Lünne, die jährliche Kinderfreizeit, der Open-Air-Taufgottesdienst am Blauen See oder der ökumenische Gottesdienst auf dem Heimathof in Emsbüren. „Das möchte ich als Erntedank-Gottesdienst auch am Haus Schmeing in Lünne etablieren“, hat Korporal den Kopf noch immer voller neuer Ideen. Das sei auch ein Verdienst seiner Frau Martina, die ihm neben ihrer halben Pastorenstelle in Hopsten/Recke und ihrem ehrenamtlichen Engagement für Flüchtlinge stets den Rücken und den Kopf freihalte.

Freigehalten haben die Korporals im Jahr 2018 über ein halbes Jahr auch ein verfolgtes iranisches Ehepaar, dem sie Kirchenasyl in Lünne gewährt haben. Denn Nächstenliebe wird bei ihnen nicht nur gepredigt.