Schapen. Für Angehörige und weitere Besucher des Seniorenzentrums St. Elisabeth in Schapen sind 17 neue Parkplätze geschaffen worden. Das hat die St. Martin Pflege GmbH, die das Seniorenzentrum betreibt, in einer Presseerklärung mitgeteilt.

Die katholische Kirchengemeinde St. Ludgerus Schapen hat zusammen mit dem Seniorenzentrum St. Elisabeth in der Kirchstraße in Schapen direkt neben dem Pfarrbüro die neuen Parkplätze geschaffen, davon sind drei sehr großzügig und behindertengerecht angelegt, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern. Auch ein Rollstuhl könne dadurch besser ein- und ausgeladen werden, heißt es in der Mitteilung. Die Parkplätze sind zum einen für die Besucher des Pfarrbüros und der Kirche geschaffen worden, zum anderen insbesondere für die Angehörigen und Besucher des Seniorenzentrums.

"Wildes Parken dürfte der Vergangenheit angehören"

„Damit wird die bisherige beengte Parkplatzsituation rund um unser Seniorenzentrum deutlich verbessert“, freute sich Christoph Prekel, Geschäftsführer des Seniorenzentrums, über die weiteren Parkplätze in unmittelbarer Nähe der Einrichtung. „Bisher standen direkt vor dem Haus nur fünf Parkplätze zur Verfügung, ein wildes Parken an den Seitenrändern dürfte nun der Vergangenheit angehören."

Ein besonderer Dank galt der Firma Alfons Robbert aus Schapen, die in kürzester Zeit die neuen Parkplätze im Dezember fertig gestellt hatte. Besonderer Wert wurde auch darauf gelegt, dass die zwei bestehenden Bäume in die neuen Parkflächen integriert wurden.