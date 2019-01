Schapen. In Schapen ist der Kattenknüppelverein im Laufe der Jahrhunderte in eine karnevalistische Tradition übergegangen.

In Schapen gibt es einen Kattenknüppelverein. Wie bitte? Da werden Katzen geknüppelt? So schießt es vermutlich jedem, der den Namen zuerst hört, durch den Kopf. Tatsächlich begründet sich der Verein auf eine alte Legende, weiß Marcel Schöttmer. „Schapen grenzt direkt an das westfälische Hopsten. In Grenzregionen ist immer schon viel Schmuggel betrieben worden. So gibt es eine Geschichte, bei der ein Schmuggler Schinken in einer Kiste über die Grenze bringen wollte. Der Grenzer bat ihn, die Kiste zu öffnen. Der listige Schmuggler behauptete, dass in der Kiste eine wilde Katze sei, die herausspringen würde, sobald jemand den Deckel öffnet. Zweimal hat sich der Grenzer davon beeindrucken lassen, beim dritten Mal jedoch wollte er nachgucken. Und als ob der Schmuggler eine Ahnung gehabt hätte, hatte er bei diesem Grenzgang wirklich eine Katze in die Kiste gesteckt, die natürlich prompt heraussprang. Sie soll auf einen Baum geflüchtet sein, und die Nachbarjungs seien dann hinterher gelaufen, um die Katze vom Baum herunterzuknüppeln“, erzählt der erste Vereinsvorsitzende die etwa 400 Jahre alte Legende.





Stoff- statt echter Katze

Seitdem feiere man in Schapen einmal jährlich das Kattenknüppelfest, das im Laufe der Jahrhunderte in eine karnevalistische Tradition übergegangen sei. Noch bis in die 1950er Jahre habe dabei tatsächlich eine echte Katze in einer Holzkiste gesessen. Später habe man die Katze durch ein Torfstück ersetzt, und heute kommt freilich kein Tier mehr zu Schaden, wenn die Kattenknüppler eine Stoffkatze mit Tennisbällen bewerfen, um den aktuellen Kattenknüppelkönig auszuwerfen.

Das Kattenknüppeln muss im Laufe der Zeit vielen Veränderungen unterworfen worden sein. Noch bis vor einigen Jahren hieß der Verein „Kattenknüppelverein Nordost-Schapen“. „Es war ein lockerer Zusammenschluss von Leuten, die alle aus dem Bramhof, also von der Grenze zu Hopsten, kamen. Der Bramhof wurde auch gern „die böse Ecke“ genannt“, berichtet Schöttmer weiter. Ob das wohl auch mit den früheren Schmuggelaktivitäten zusammenhängt? Die Tradition bietet jede Menge historischen Stoff, so dass es nicht verwundert, dass die Kattenknüppler gerade eine Ausstellung gemeinsam mit dem Schapener Heimatverein planen. Diese wird voraussichtlich im März eröffnet.

Allerlei Schabernack

Aber nun zur Gegenwart. Was macht den Kattenknüppelverein aus? Der 30 Jahre alte Vereinsvorsitzende gehe selber bereits seit 15 Jahren bei den Gecken mit, die ab sieben Uhr morgens als bunter, wilder und lauter Haufen durch den Ort ziehen, und zwar jeweils am Sonnabend drei Wochen vor Rosenmontag. Dann wird allerlei Schabernack getrieben. „Wir klingeln an Haustüren oder ziehen durch Geschäftshäuser. Dort bekommen wir Mettwürste, Eier und manchmal auch Geld. Das Essen ist unsere Tagesverpflegung“, schildert Schöttmer.

"Der Herr und das Eierwiefken"

Wer einmal dabei war, wie die Kattenknüppler hereinstürmen, hat eine Truppe mit unterschiedlichen Kostümen gesehen. Diese Truppe besteht aus Haupt- und Nebenpersonen. Marcel Schöttmer erklärt die verschiedenen Akteure: „Die Hauptperson ist „der Herr“. Er ist der Rädelsführer, der die Frauen des Hauses zum Tanzen auffordert. Dann gibt es das „Eierwiefken“, das ist die Frau vom „Herrn“, die die Eier einsammelt. Der Teufel spielt Teufelsgeige“, mit Letzterem beschreibt Schöttmer seine eigene Kostümierung. Dazu gibt es den bzw. die Musikanten. „Eigentlich gehen bei den Kattenknüpplern nur Männer mit, aber unsere zwei Akkordeonspielerinnen haben wir überredet, eigens für uns das Akkordeon zu erlernen“. Des „Wurstgablers“ Funktion ist klar, dazu gibt es Besenkehrer, Korbträger, die Bonbons an die Kinder verteilen und weitere Gestalten, die Lärm und allerlei Späße machen.

Nachdem die Kattenknüppler das Dorf unsicher gemacht haben, treffen sich alle abends zum Kattenknüppelfest in einer Gaststätte. Auf dem Fest wird dann der nächste Kattenknüppelkönig ausgeworfen. „Dabei dürfen alle Männer mitwerfen. Die Vereinsmitgliedschaft ist keine Voraussetzung“, betont der Vereinsvorsitzende. Der jeweilige König erhält eine Plakette, auf der die Namen sämtlicher Könige seit 1952 eingraviert sind. Und er kommt auch mit zum Karnevalsumzug nach Obersteinbeck, bei dem die Kattenknüppler inzwischen fester Bestandteil sind.

Die wollen nur spielen!

Die lustigen Gesellen haben für die Brauchtumspflege bereits den Ehrenamtspreis der Samtgemeinde Spelle erhalten. Das nächste Kattenknüppelfest ist übrigens am 9. Februar. Wer an dem Tag Zeit hat, sollte vielleicht einmal nach Schapen zum Einkaufen fahren. Aber nicht erschrecken, wenn im Laden plötzlich eine Horde lauter und wilder Maskierter einfällt: Die sind ganz harmlos, die wollen nur spielen!