Spelle. Der 34-jährige Jugendpfleger der Samtgemeinde Spelle, Peter Vos, tritt als unabhängiger Einzelbewerber zur Wahl des neuen Speller Samtgemeindebürgermeisters am 26. Mai 2019 an, nachdem er genügend Unterschriften von Bürgern gesammelt hat, die seine Kandidatur unterstützen.

Wie berichtet, schickt die CDU Maria Lindemann ins Rennen. Der jetzige Amtsinhaber Bernhard Hummeldorf (CDU) hatte auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Der neue Samtgemeindebürgermeister beziehungsweise Samtgemeindebürgermeisterin tritt zum 1. November das Amt an.

Großer Stolz auf die Region

In einem Gespräch mit der Redaktion erläuterte Vos die Beweggründe für seine Kandidatur. "Geboren in Rheine, aufgewachsen im beschaulichen Dreierwalde, und mittlerweile in Rheine ansässig geworden, habe ich mein ganzen Leben in und um die Samtgemeinde Spelle herum verbracht", sagte der verheiratete Familienvater einer sechsjährigen Tochter Er sei daher dem Landkreis Emsland und auch dem Kreis Steinfurt sehr verbunden und empfinde großen Stolz, wenn er darauf blicke, wie sich die Wirtschafts- und Lebensregion entwickelt habe. "Ich möchte mich dafür einsetzen, dass auch in Zukunft die lebenswerte und liebenswerte Umgebung rund um die Samtgemeinde Spelle erhalten bleibt und weiterentwickelt wird. Zudem hat mir die Samtgemeinde Spelle als junger Mensch die Chance gegeben einen verantwortungsvollen Job auszuüben und dieses Vertrauen möchte ich jetzt gerne zurückgeben."

Leiter von zwei Jugendzentren

Seit Juli 2010 leitet der Sozialpädagoge die offene, integrative und aufsuchende Jugendarbeit in der Samtgemeinde mit zwei Jugendzentren in Spelle und Schapen. Von 2008 bis Juni 2010 war er als Honorarkraft als Erziehungsbeistand beim Ambulanten Familiendienst des Caritas-Kinderheims Rheine tätig.

Im Schichtbetrieb Akkord gearbeitet

Von 1995 bis 2001 besuchte er die Ketteler-Realschule in Hopsten, die er mit der Fachhochschulreife abschloss. Es folgte der Besuch der Hüberts´schen Handelsschule mit dem Abschluss der Allgemeinen Hochschulreife. Beim Zivildienst im St.-Antonius-Krankenhaus in Hörstel, in der suchtkranke Menschen betreut werden, lernte er Menschen kennen, die viele Probleme haben. Der Umgang mit diesen Menschen weckte in ihm den Wunsch, auch beruflich im sozialen Bereich tätig zu sein. Von 2005 bis 2006 war er zunächst in der damaligen SEG-Kunststofffabrik in Dreierwalde tätig, wo er im Schichtbetrieb Akkord arbeiten musste. „Hier habe ich gelernt, was es heißt für sein Geld hart arbeiten zu müssen und dabei noch den Schichtrhythmus in den Knochen zu haben“, weiß Vos zu berichten.

Duales Studium zum Sozialpädagogen absolviert

Von 2006 bis 2010 absolvierte er an der Saxion Hogeschool in Enschede ein Duales Studium zum Sozialpädagogen, das Vos mit dem Bachelor of Arts Social Work abschloss. Während dieser Zeit arbeitete er in vier verschiedenen sozialen Einrichtungen in Rheine und Bevergern.

"Ich suche immer neue Herausforderungen"

Seit Oktober 2017 absolviert der Sozialpädagoge eine Weiterbildung zum Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen an der Döpfer-Schule in Rheine, die er im Februar mit der mündlichen Prüfung abschließen möchte. "Ich suche immer neue Herausforderungen und habe viele Ideen wie zum Beispiel die Einführung von Carsharing, einer Ehrenamtsbörse oder die Etablierung von Steetwork, um die Samtgemeinde voranzubringen", begründete er den Schritt zur Kandidatur. Außerdem sei es wichtig, dass die Bürger zwischen verschiedenen Kandidaten wählen könnten. Es gelte, die Politik wieder stärker in das Handeln der Verwaltung mit einzubinden, indem eine Diskussionskultur entwickelt werde mit dem Ziel, Dinge gemeinsam zu entwickeln. Dabei sei es wichtig die Transparenz zwischen der Bevölkerung, der Politik und der Verwaltung herzustellen. „Die Bürgernähe liegt mir sehr am Herzen“ unterstrich Vos. Zudem wolle er die Jugend für die Politik begeistern.

Dank an Bernhard Hummeldorf

Ausdrücklich dankte er dem jetzigen Samtgemeindebürgermeister Hummeldorf dafür, "dass er von Anfang an großes Vertrauen in mich setzte". Großen Wert legt Vos auf die Stärkung des Ehrenamtes. Schon früh wurde er selbst freiwillig aktiv: So war er Gruppenleiter der Messdiener in der katholischen Kirchengemeinde Dreierwalde und fungierte zehn Jahre lang als Jugendtrainer des SV Brukteria Dreierwalde. "Ich liebe den Umgang mit Menschen und das gesellige Miteinander und habe dabei nie zurückgeschreckt, Verantwortung zu übernehmen." Das sei auch der Grund, weshalb er Schützenvereinen in Dreierwalde und Rheine angehöre und einen Förderverein zur Unterstützung einer Kita in Rheine leite. Im Falle seiner Wahl zum Samtgemeindebürgermeister wolle er in Rheine wohnen bleiben. "Diese Entscheidung unterstreicht meine Neutralität nicht nur auf politischer, sondern auch auf ortsungebundener Ebene und macht mich objektiver in meinen Entscheidungen."