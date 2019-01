Zwei Eichen an der Wiesenstraße in Spelle entfernt CC-Editor öffnen

Für die Erschließung eines Bungalowparks an der Wiesenstraße in Spelle sind zwei Eichen gefällt worden. Foto: Samtgemeinde Spelle

Spelle . Für die Erschließung eines Bungalowparks mit an der Wiesenstraße in Spelle sind am Montag zwei Eichen gefällt worden. Das hat Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf mitgeteilt. Anliegerin Petra Arens, die sich sehr für den Erhalt der Bäume eingesetzt hatte, kritisierte die Fällaktion.