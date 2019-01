Bauhof sammelt Säcke in Schapen ein CC-Editor öffnen

In Schapen sammelte der Bauhof die liegengebliebenen gelben Säcke ein. Foto: Samtgemeinde Spelle

Spelle. In der Gemeinde Schapen haben die Mitarbeiter des Bauhofes der Samtgemeinde Spelle liegengebliebene gelbe Säcke heute eingesammelt. Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf zeigte sich in einer Pressemitteilung verärgert darüber, dass das Entsorgungsunternehmen die gelben Säcke in Schapen nicht mitgenommen hat.