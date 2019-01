Schapen. Schapen ist eine Kommune mit ausgeprägtem Gemeinsinn. Damit die liebenswerte Kommune eine Zukunft hat, müssen die Geburtenzahlen wieder steigen. Ein Kommentar.

Schapen hat 2500 Einwohner und 398 Gäste kommen auf Einladung der Gemeinde an einem Samstagabend zum Neujahrsempfang in die Gaststätte Düsing. Das ist ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt in der Gemeinde.

Kreisdezernent Marc-André Burgdorf hat völlig recht, wenn er dazu aufruft, alles zu unternehmen, damit die Dörfer im Emsland lebensfähig bleiben. Dass im vorigen Jahr in Schapen 32 Menschen starben, aber nur 14 geboren wurden, muss bedenklich stimmen.