Spelle. Die Samtgemeinde Spelle setzt wegen von der Firma Remondis nicht abgeholter gelber Säcke jetzt den Bauhof ein. Dies hat die Kommune auf ihrer Internetseite angekündigt. In Lingen von Remondis zugesagte Nachabholungen haben unterdessen teilweise nicht stattgefunden.

"Aufgrund der aktuellen Wettersituation mit Regenschauern und Sturmböen sind die an den Straßen liegenden Säcken teilweise bereits zerrissen oder behindern Straßen und Gehwege. Um eine Verunreinigung der Umwelt zu vermeiden sowie um insbesondere die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten, werden die Mitarbeiter des Bauhofes am heutigen Tage in den Straßen mit einem höheren Verkehrsaufkommen – Hauptstraße und Durchfahrtsstraßen – in Spelle die Säcke einsammeln", heißt es am Mittwoch auf der Homepage der Samtgemeinde Spelle. Die Kosten würden dem Entsorgungsunternehmen in Rechnung gestellt.

Bürgerin: Volle Säcke - Leere Versprechungen

Ein gleiches Vorgehen hatte schon einen Tag zuvor Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone angekündigt. Remondis selbst hatte zugesagt, in Lingen am Dienstag und Mittwoch an den regulären Abholterminen liegen gebliebene gelbe Säcke nachträglich abzuholen. "Volle Säcke - Leere Versprechungen", kommentierte eine betroffene Lingenerin, die sich bei Remondis beschwert hatte, dies am Mittwoch sarkastisch auf Facebook. Trotz der Zusage von Remondis wurde ihr Verpackungsmüll nicht abgeholt. Auch in anderen Teilen Lingens liegen die gelben Säcke nach wie vor am Straßenrand, so beispielsweise in Reuschberge.