Schapen. Das Seniorenzentrum St. Elisabeth Schapen hat mit Unterstützung des Fördervereins die Hauszeitung „Elisa“ neu aufgelegt.

Laut Pressemitteilung der St. Martin Pflege GmbH freute sich Geschäftsführer Christoph Prekel riesig darüber, nach vierjähriger Pause wieder mit der Hauszeitung „Elisa, die sich an den Namen Elisabeth anlehnt, aufwarten zu können." Dies ist insbesondere dadurch möglich geworden, da zum einen der Förderverein des Seniorenzentrums die Druckkosten finanziell unterstützt und zum anderen die ehrenamtliche Journalistin Michaela Hoffrogge aus Schapen zusammen mit unserer Mitarbeiterin Michelle Stennull die Zeitung mit tollen und informativen Inhalten, viel Witz und Charme erstellen."

Erscheinungsweise vier Mal im Jahr

Die Hauszeitung ist nach den Worten von Prekel in erster Linie für die Bewohner des Seniorenzentrums konzipiert, findet jedoch ebenso großes Interesse bei allen Angehörigen und Besuchern. In Anlehnung an die vier Jahreszeiten erscheint sie vier Mal im Jahr mit einer Auflage von jeweils 200 Stück. „Elisa“ beinhaltet einen bebilderten Rückblick auf vergangene Veranstaltungen und Ausflüge. Kleine Gedichte, Gedankenimpulse und Rätselgeschichten sorgen laut Prekel für kurzweilige Unterhaltung. "Lustige Geschichten, Steckbriefe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Lieder runden das Gesamtkonzept ab", erklärte der Geschäftsführer.

60 pflegebedürftige Senioren werden in Schapen betreut

Das Seniorenzentrum St. Elisabeth in Schapen gehört zum „St.-Martin-Pflege-Verbund“ und betreut 60 pflegedürftige Senioren. Auch eine Tagespflege für zwölf Gäste in der Tagesbetreuung ist in diesem Haus integriert. Insgesamt betreuen, pflegen und versorgen 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Seniorinnen und Senioren. Genauso viele Ehrenamtliche unterstützen das Haus in vielfältiger Art und Weise (ob in gemeinsamen Tagesveranstaltungen und Bewegungsangeboten, in der Gartenpflege, in der offenen Altenarbeit, bei Ausflügen oder bei gemeinsamen Lieder-Nachmittagen und vieles mehr). Prekel: "Auf dieses tolle Zusammenspiel zwischen unseren Mitarbeitern und unseren Ehrenamtlichen bin ich sehr stolz. Es zeichnet dieses Haus im besonderen Maße aus."

290 Mitarbeiter sind für die St. Martin Pflege GmbH tätig

Die St. Martin Pflege GmbH ist ein katholischer Altenhilfe-Verbund, das auch ein Seniorenheim in Spelle betreut. Zu ihr gehört auch ein ambulanter Pflegedienst, der Menschen rund um Freren sowie in den Samtgemeinden Lengerich und Spelle betreut. Insgesamt sind im Verbund 290 Mitarbeiter beschäftigt. "Wir versorgen in unseren beiden stationären Seniorenhäusern in Spelle und Schapen 146 Pflegebedürftige, mit unserem ambulanten Pflegedienst kümmern wir uns aktuell um ca. 300 Patienten", erläuterte Prekel.