Spelle. Nachdem Norbert Focks in den Vorstand der Volksbank Süd-Emsland berufen wurde, übernahm Franz-Josef Echelmeyer in der Nachfolge die Bereichsleitung für das gesamte Firmenkunden- und Agrarkundengeschäft der Volksbank. Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 hat der Aufsichtsrat der Volksbank Süd-Emsland nun Franz-Josef-Echelmeyer zum Prokuristen ernannt.

„Prokura ist ein weiterer Ausdruck der Wertschätzung des Engagements, welches Franz-Josef Echelmeyer für unsere Volksbank erbringt“, wird Hans-Joachim Pohl, Vorsitzender des Aufsichtsrats, in einer Pressemitteilung der Volksbank zitiert. Die Vorstände der Volksbank Süd-Emsland, Norbert Focks, Bernhard Hallermann und Reimund Kempkes, gratulierten herzlich und überreichten die Urkunde im Rahmen einer Feierstunde.



Immer bei der Volksbank

Franz-Josef Echelmeyer ist ein Eigengewächs der Volksbank Süd-Emsland. Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann im Jahre 1997 war Echelmeyer zunächst in der Kreditabteilung und dann seit 2001 als Firmenkundenberater tätig. 2008 wurde er stellvertretender Bereichsleiter, ehe ihm zu Beginn dieses Jahres die Bereichsleitung für das gesamte Firmenkundengeschäft übertragen wurde. Sein beruflicher Werdegang wurde von diversen Weiterbildungen begleitet. So schloss Echelmeyer unter anderem sein berufsbegleitendes Studium an der FH Kaiserslautern als diplomierter Betriebswirt erfolgreich ab.

Gebürtiger Listruper

Privat hat der gebürtige Listruper seinem Ort die Treue gehalten und wohnt auch heute dort mit seiner Familie. „Ich bin fest in dieser wirtschaftlich starken Region verwurzelt und weiß, was die Menschen aber auch die Unternehmen hier beschäftigt. Dies kommt mir in den Gesprächen mit unseren Kunden zugute und wird für mich auch in Zukunft hilfreich sein“, wird Echelmeyer zitiert.