Spelle. Das Speller Unternehmen August Storm hat jetzt 21.000 Euro dem Missionskreis Kinderdorf Christkönig der Pfarrgemeinde St. Antonius gespendet. Das Geld ist für ein soziales Projekt in Cochabamba, Bolivien, bestimmt.

Das hat der Missionskreis jetzt mitgeteilt. Der Missionskreis Kinderdorf Christkönig der Pfarrgemeinde St. Antonius und der Missionskreis Cochabamba haben nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren mit Unterstützung zahlreicher Spender rund 3,7 Millionen Euro in das Projekt in Cochabamba investiert. Ein beachtlicher Anteil davon entfällt auf das Unternehmen August Storm. Dessen Seniorchef Klaus Storm erwies sich bereits 2000 als großzügiger Mentor und begeisterte seine Familie und die gesamte Belegschaft des Unternehmens für das Projekt.

"Vision Wirklichkeit geworden"

Jetzt konnte Christa Doumat, langjährige Vorsitzende des in der ehemaligen Pfarrgemeinde St. Ludgerus Rheine beheimateten Missionskreises, wieder einen Scheck in Höhe von 21.000 Euro entgegen nehmen. Doumat war es, die Klaus Storm mit dem „Kinderdorfvirus„ infizierte, der ihn dann auf seinen Sohn Bernard übertrug. „Was nutzt den jungen Menschen eine Schulausbildung, wenn sie anschließend keinen vernünftigen Job finden? Wir müssen ihnen vernünftige Ausbildungschancen bieten“, brachte Klaus Storm es vor vielen Jahren auf den Punkt. Seine damalige Zukunftsvision ist Wirklichkeit geworden. Dreizehn Werkstätten – eingerichtet mit vielen Sachspenden aus Rheine – tragen seit 2010 die Gewähr dafür, dass die jungen Menschen eine Perspektive auf ein würdiges, eigenbestimmtes Leben haben.

Lebenswerk

Das Kinderdorf Christkönig ist das Lebenswerk von Schwester Ingrid Pentzek, einer gebürtigen Rheinenserin, und dem Schweizer Pater Erik Williner. Diese beiden Missionare haben die Kinder, deren Eltern straffällig geworden sind, aus den Gefängnissen geholt, ihrem Leben eine Perspektive geboten, ein neues Zuhause, Schulbildung und damit eine Zukunftschance eröffnet. 2016 wurde das Cochabamba-Projekt in die Hände der Patres des Augustinerordens übergeben. Schwester Ingrid und Pater Erik konnten in ihrer aktiven Zeit mit 16 Euro ein Kind für einen Monat ernähren, ihm eine Bleibe schaffen und für seine Schulbildung sorgen. Heute müssen laut Auskunft der Augustiner rund 360 Euro pro Monat aufgebracht werden. Im Kinderdorf leben zurzeit 76 junge Menschen.

Urwaldprojekt

Grund zur Freude bereitet Schwester Ingrid und Pater Erik das Urwaldprojekt: Trotz ihres hohen Alters und gesundheitlicher Schwierigkeiten haben sie es geschafft, dass alle ihnen anvertrauten Indianerdörfer über fließendes, sauberes Wasser verfügen. Es ist – auch mit Hilfe von Spendern und einer Stiftung aus der Schweiz - ein Minikrankenhaus im Urwald eingerichtet worden mit Labor und Röntgenanlage, und die Schaffung einer Mittelschule mit Internat im Zentrum des Urwaldes schafft die Grundlage für eine umfassende Bildung der jungen Menschen. Besonders stolz sind die Missionare darauf, dass sie in jedem der acht Urwalddörfer eine kleine Kirche bauen und einrichten konnten; eine ist noch im Bau.