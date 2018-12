Spelle. „Die Bereitschaft zum Ehrenamt ist in Venhaus sehr groß. Dank dieses Einsatzes kann vieles auf die Beine gestellt werden“. Dies hat Tim Strakeljahn vom beauftragten Projektbüro pro-t-in herausgestellt, als er die Ergebnisse des durchgeführten Dorfcheck-Workshops in dem Speller Ortsteil präsentierte.

In einer Bürgerversammlung im Rahmen der Initiative „Dialogprozess in Venhaus - Einsatz fürs Dorf“ in der Gaststätte Spieker-Wübbel wurden Informationen über die regen Aktivitäten des Speller Ortsteils gegeben. Im kommenden Jahr wird die Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm angestrebt. Strakeljahn und sein Kollege Michael Ripperda vom Projektbüro pro-t-in begleiten den Prozess.

So sollten zunächst die eigenen Stärken und Schwächen ermittelt werden. Etwa 150 Bürger konnte Karl-Heinz Föcke, stellvertretender Bürgermeister und Ratsherr aus Venhaus, zur Bürgerversammlung willkommen heißen: „Das Interesse an den Workshop-Ergebnissen sowie am weiteren Vorgehen ist enorm.“ Ziel ist einer Mitteilung zufolge unter anderem die Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm.

Engagierter Förderverein

Doch zuvor haben alle Interessierten die Möglichkeit, sich in Arbeitsgruppen zu beteiligen. Von den Erfahrungen der Workshop-Arbeit informierten Dennis Oevermann und Robert Vehr. Beide sind ehrenamtlich aktiv und sehen angesichts vieler Initiativen in Venhaus eine „Anpacker-Mentalität“. Ein eindrucksvolles Beispiel hierfür ist der Förderverein Burgpark Venhaus. Vorsitzender Leo Rauen und Vorstandsmitglied Bernhard Veerkamp stellten den Fortschritt der aktuellen Sanierung des Areals vor. Bis Ende April soll der zweite Bauabschnitt abgeschlossen sein.

„Bislang sind 850 E-Mails im Rahmen des Projektes hin- und hergeschickt worden“, sagte Veerkamp. Bürgermeister Andreas Wenninghoff unterstrich die Bedeutung engagierter Bürger und mahnte zur Eigeninitiative: „Ohne Menschen, die sich für die Gesellschaft einsetzen, funktioniert nichts.“ Gemeinsam mit Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf stellte er einige Projekte für die kommenden Jahre vor. So werde aktuell der Neubau des Feuerwehrgerätehauses geplant und die Zukunft des Dorfgemeinschaftshauses erörtert. Ebenso wurden unter anderem die Wohnbauentwicklung sowie die Situation in Kindergarten und Schule angesprochen.

„Mit vereinten Kräften können wir in Venhaus vieles erreichen. Die Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm im kommenden Jahr wäre eine großartige Unterstützung“, betonte Hummeldorf und bat alle, sich weiterhin für das eigene Lebensumfeld einzusetzen.