Spelle. Die Samtgemeinde Spelle steht finanziell gut da. Dies ist bei der einstimmigen Verabschiedung des Haushalts 2019 im Rat deutlich geworden. Bei einem Haushaltsvolumen von 11,1 Millionen Euro sind Investitionen von 2,7 Millionen Euro in verschiedenen Bereichen geplant.

Bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs erklärte Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf, dass das Vermögen der Samtgemeinde rund 26,5 Millionen Euro betrage. "Investitionen dienen auch dazu, das Vermögen zu erhöhen", sagte Hummeldorf. Weder 2019 noch in der Finanzplanung bis 2022 sei die Aufnahme von Krediten vorgesehen. Im Gegenteil: Die Samtgemeinde will jährlich 266.000 Euro Schulden tilgen. Derzeit habe die Samtgemeinde Spelle 2,9 Millionen Euro Schulden, was einem Schnitt von 248 Euro je Einwohner entspreche. "Der Landesdurchschnitt liegt bei 399 Euro je Einwohner", sagte Hummeldorf. Bis Ende 2019 soll die Pro-Kopf-Verschuldung in der Samtgemeinde auf 201 Euro sinken. Möglich werde dies Dank der Mitgliedsgemeinden, die laut Hummeldorf "so stark wie nie zuvor" seien. Mit 5,9 Millionen Euro sei die Samtgemeindeumlage so hoch wie nie zuvor.

Millionen für den Bildungsbereich

Rund 2,15 Millionen Euro möchte die Samtgemeinde Spelle 2019 für den Schulbereich aufwenden. Unter anderem sind die Renovierung des Lehrertraktes an der Grundschule Spelle (404.000 Euro), verschiedene Baumaßnahmen an der Grundschule Schapen (186.900 Euro), ein Büro für die Schulsekretärin der Grundschule Lünne (164.200 Euro) und diverse Maßnahmen an der Grundschule Venhaus (209.000) Euro sowie die Sanierung der Klassenräume der Oberschule Spelle (865.800) Euro geplant.

Dreifeldsporthalle in mittelfristiger Finanzplanung

Für den Unterhalt der Turnhallen und des Schwimmbades "Speller Welle" sollen 2019 594.300 Euro aufgewendet werden. Für die Sanierung der Turnhalle in Lünne ist ein Eigenanteil an 440.000 Euro im Haushalt 2019 eingeplant. In der mittelfristigen Finanzplanung sind auch Mittel für den Neubau einer multifunktionalen Dreifeldsporthalle vorgesehen. Deren Gesamtkosten betragen 4,5 Millionen Euro. Die Samtgemeinde rechnet mit einer Förderung von 75 Prozent, so dass der Eigenanteil 1,1 Millionen Euro betragen würde.

2,83 Millionen Euro für die Feuerwehren

Für die Feuerwehren der Samtgemeinde Spelle sind im Haushalt 2019 rund 2,83 Millionen Euro bereitgestellt. Die Ortsfeuerwehr Spelle soll weitere Einstellboxen am Gerätehaus (150.000 Euro) bekommen. Das Feuerwehrgerätehaus in Schapen soll in den nächsten beiden Jahren für 1 Million Euro saniert werden.Für ein bei der Ortsfeuerwehr Lünne benötigtes neues Löschfahrzeug sind 305.000 Euro eingeplant. In das Feuerwehrgerätehaus Venhaus sollen 900.000 Euro investiert werden.

Personalaufwendungen steigen um 6 Prozent

Die Personalaufwendungen der Samtgemeinde Spelle steigen 2019 um rund 6 Prozent auf etwa 3,98 Millionen Euro.Darin enthalten sind auch 180.000 Euro für vier Schulsozialarbeiter. "Eigentlich ist das eine Landesaufgabe. Aber wir warten nicht darauf, sondern nehmen die Sache selbst in die Hand", erläuterte Hummeldorf.

Dank an die Kämmerei

Die Vorsitzenden aller Fraktionen dankten Dezernent Stefan Sändker und den Mitarbeitern der Kämmerei für die Aufstellung des Haushaltsplans. Karlheinz Schöttmer (CDU) betonte die sinnvollen Investitionen, die unter der Voraussetzung eines wirtschaftlichen, sparsamen und ausgeglichenen Haushaltes getätigt würden. Thomas Forstreuter (SPD) bezeichnete die Millionenbeträge, die jährlich in die Bildung gesteckt würden, als "Aushängeschild unserer Samtgemeinde". Er mahnte an, die Infrastruktur der kleinen Mitgliedsgemeinden, die Kleinkinderbetreuung und die älterer Menschen im Auge zu behalten. Klemens Grolle (UBS) begrüßte vor allem den Schuldenabbau. Einen Wermutstropfen fand Samtgemeindebürgermeister Hummeldorf dann doch noch: "Dadurch, dass wir finanziell so gut dastehen, fallen wir leider aus vielen Förderprogrammen."