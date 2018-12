Haftstrafe nach Verfolgungsjagd in Spelle – und noch mehr in Erwartung CC-Editor öffnen

Das Landgericht Osnabrück hat das Berufungsgesuch wegen einer Verfolgungsfahrt abgeschmettert. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Im März hatte sich ein 22-Jähriger in Spelle eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei geleistet. Das Landgericht hat jetzt in einer Berufungsverhandlung das Urteil gegen den Angeklagten in Höhe von drei Monaten Haft bestätigt.