JU vermisst Ort für Feiern junger Menschen in Samtgemeinde Spelle

Einen Ort, der für Feiern junger Menschen geeignet ist, wünscht sich die JU. Foto: Björn Thienenkamp

Spelle. Der Samtgemeindeverband Spelle der Jungen Union (JU) setzt sich für die Schaffung einer Art von Jugendparlament ein. Das ist in einer Vorstandssitzung deutlich geworden. Laut Pressemitteilung will die JU alle Jugendorganisationen in der Samtgemeinde anschreiben und zu einer Diskussion über jugendpolitische Themen einladen.