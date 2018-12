Spelle. Die DLRG Spelle ist am Samstag, 22. Dezember, um 20.15 Uhr im NDR-Fernsehen in der Sendung "Kaum zu glauben" zu sehen.

Am 11. Juni 2018 waren Benjamin Roß und Ansgar Vehr von der DLRG Spelle als Kandidaten der Sendung „Kaum zu Glauben“ in Hamburg eingeladen. Doch wie kamen sie zu dieser Ehre? Im Jahr 2012 hatten sie laut Pressemitteilung der DLRG den damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten David McAllister und seine Regierungsmannschaft bei einer missglückten Drachenbootfahrt aus dem Zwischenahner Meer gerettet.

Im von Kai Pflaume moderierten NDR-Format „Kaum zu Glauben“ versucht das vierköpfige Team, bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Jörg Pilawa, die kuriosen Geheimnisse der Gäste zu erraten.

Bereits im Vorfeld besuchte ein Team des NDR die DLRG in Spelle um Interviews und kurze Szenen für einen kleinen Einspieler in der Show zu drehen. Es folgte die Aufzeichnung der Sendung am 11. Juni in Hamburg. Das prominente Rateteam kam dem Geheimnis der beiden Speller schnell näher, doch wer wissen möchte ob sie die Geschichte von Ansgar und Benjamin auflösen konnte, der sollte unbedingt zur Ausstrahlung der Sendung am 22. Dezember 2018 um 20.15 Uhr im NDR einschalten. Neben den vielen aufregenden Erinnerungen nahmen Ansgar Vehr und Benjamin Roß noch einen Scheck für die Jugendarbeit mit nach Hause.