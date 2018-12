Spelle . Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Spelle-Venhaus verzeichnete im Jahr 2018 insgesamt 34 Auftritte und 26 Proben. Das wurde in der Generalversammlung bekannt.

Unter dem Motto „Musik ist grenzenlos!“ gab der Musikzug Anfang November ein Konzert in der Oberschule Spelle. Dies wurde aufgrund der vielen Besucher und des zahlreichen positiven Feedbacks von Dirigent Reinhold Thale als voller Erfolg verbucht, heißt es in eine Pressemitteilung des Vereins.

Nachdem der Vorstand durch die Versammlung einstimmig entlastet wurde, standen die Wahl des ersten Vorsitzenden, des Kassenwarts, eines Notenwarts und eines Jugendwarts auf der Tagesordnung. Der Erste Vorsitzende Günter Brink wurde einstimmig für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt. Reinhold Kruse gab das Amt als Kassenwart auf und wurde zum Notenwart für die ausscheidende Inga Höhmann gewählt. Die Kasse wird von nun an durch Maria Evers geführt. Ole Felix wurde durch die Versammlung zum Jugendwart neu in den Vorstand gewählt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Musikzug wurden die Brüder Matthias und Tobias Bembom geehrt. Reinhold Thale und Johannes Evers können bereits auf 40 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken und erhielten für ihre Treue und ihr Engagement ebenfalls einen Präsentkorb.

Sechs neue Musiker aufgenommen

Die folgenden sechs Musiker wurden neu in den Musikzug aufgenommen: Lia-Marie Felix, Anne Fischer, Ann-Christin Reekrs, Annely Scheepers, Pauline Siegbert und Mika Brink. Zwei weitere Jugendliche starten von nun an in das Probejahr, um im nächsten Jahr dem Musikzug beitreten zu können. Reinhold Thale betonte in seinem Bericht vor der Versammlung, wie wichtig eine gute Probenbeteiligung, das Gemeinschaftsgefühl und die Kameradschaft sowie die Kommunikation untereinander ist und führte aus, dass er froh und stolz sei, so einen Verein führen zu dürfen und solch ein erfolgreiches Konzert durchgeführt zu haben.

Das Nachwuchsorchester, die Prestogang, besteht laut Bericht der Dirigentin Elke Evers derzeit aus 33 musikfreudigen Kindern und Jugendlichen, von denen lediglich 15 noch nicht in den Musikzug aufgenommen worden sind. Sie betonte, dass zur Nachwuchssicherung gern neue Mitglieder ihren Weg zur Probe finden können. Geprobt wird jeden zweiten Freitag um 18 Uhr im Musikhaus, dem Gebäude der alten Feuerwehr, in Spelle.

Im Hinblick auf das kommende Jahr wurde im Laufe der Versammlung der Termin für ein Konzert „Open Air unterm Fallschirm“ auf dem Gelände des Bürgerbegegnungszentrums Wöhlehof in Spelle am 29. Juni 2019 bekanntgegeben.