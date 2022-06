Erstmals verzeichneten die drei Ausbilder Gerd Hopmann, Jan Hildebrand und Dieter Hey auch internationale Beteiligung an dem Kompaktkurs zur Jungjägerausbildung: Mit Victoria Albertz und Philipp Grothe absolvierten erstmals zwei Österreicher aus Wien die Jägerprüfung sehr erfolgreich. Sie hatten ebenso wie Michael Albertz drei Wochen lang in einem Hotel in Emsbüren ihre Zelte aufgeschlagen und nach anstrengenden Ausbildungstagen im Schulungsraum und im Revier fleißig gemeinsam „gepaukt“.

Insgesamt stellten sich 19 Bewerber der Jägerprüfungskommission. Drei Anwärter bestanden das „Grüne Abitur“ nicht.

Der abschließende Teil der umfangreichen Prüfung, der praktische Teil mit Reviergang, fand im Eigenrevier der Familie Lohmann in Schapen statt.

Dank galt Bernard Schumacher (70), der letztmalig die Jägerprüfungskommission leitete und nach 20 Jahren mit insgesamt 25 Jägerprüfungen das Amt in jüngere Hände gibt. Mit Ablauf der Legislaturperiode des Kreistages endet auch das Mandat des Kreisjägermeisters.

Jägerschaftsvorsitzender Hubert Ull würdigte das vorbildliche Engagement von Schumacher für das Waidwerk. „Wenn man in 20 Jahren 25 Jägerprüfungen vorbereitet und durchführt, ist das aller Ehren wert“, so Ull. Ein nicht so angenehmer Teil sei es, den Bewerbern, die das Ziel nicht erreichten, die Entscheidung der Jägerprüfungskommission mitzuteilen und zugleich aufzumuntern, es bei der nächsten Prüfung abermals zu versuchen.