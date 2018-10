Spelle. Wann die beiden Eichen für die Zufahrt zum Baugebiet "Neue Wiesen Teil II" in Spelle entfernt werden, steht noch nicht fest. Das haben die Gemeinde Spelle und Kaufmann Heinz Diekamp unserer Redaktion mitgeteilt. Diekamp möchte auf dem Areal einen Bungalowpark mit zehn Häusern verwirklichen.

Wie berichtet, hatten Petra und Johannes Arens, die Anlieger der Wiesenstraße sind, massive Kritik an der geplanten Fällung der Bäume erhoben und die Meinung vertreten, dass es beim Verschwenken der Zufahrt möglich sein müsse, die Bäume zu erhalten. Investor Diekamp machte hingegen deutlich, dass es an dem mit dem Landkreis Emsland und der Gemeinde Spelle abgestimmten Erschließungskonzept keine Änderung geben werde. Diekamp: "Im Ortskern von Spelle sollten wir froh über jeden Bauplatz sein, den die Gemeinde bereitstellen kann. Dieses allgemeine Interesse ist meiner Ansicht nach von größerem Gewicht als der Erhalt von zwei Bäumen."

Nach Angaben des Landkreises ist das Entfernen der Bäume nur zulässig, wenn eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durch Fachleute erfolgt sei. "Dies soll in den nächsten zwei bis vier Wochen mithilfe eines Hubsteigers in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde passieren", kündigte der Erste Samtgemeinderat Stefan Lohaus an. Danach könne Diekamp einen sogenannten Befreiungsantrag zum Fällen der Eichen stellen. Darüber entscheide die Bauaufsicht des Landkreises Emsland im Einvernehmen mit der Gemeinde Spelle. "Natürlich wäre es schön, wenn wir die Eichen erhalten könnten, doch dieser Wunsch lässt sich leider nicht mit dem Gesamtkonzept für das Baugebiet in Einklang bringen", sagte Lohaus. Sollten keine artenschutzrechtlichen Aspekte einer Beseitigung der Bäume entgegenstehen, müssen dem Landkreis zufolge in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Ausgleichspflanzungen vorgenommen werden. Pro zehn Zentimeter Stammdurchmesser ist als Ausgleich ein heimischer Laubbaum als Hochstamm von zwölf bis 14 Zentimetern Durchmesser zu pflanzen.

Antwort auf neue Herausforderungen

Das Projekt Bungalowpark ist laut Diekamp eine Antwort auf neue Herausforderungen zum Thema Wohnen im Alter in der Samtgemeinde Spelle. „Im Vorfeld wurden zwei Fachplaner beauftragt, um unterschiedliche Erschließungskonzepte zu prüfen, auch im Hinblick für das Wohnen im Alter, da das Angebot zu gering ist und nicht die heutigen Wohnansprüche in Spelle abdeckt.“ Mit dem Verkauf der Grundstücke werde demnächst begonnen. Die angebotenen Häuser haben eine Wohnfläche zwischen 71 und 125 Quadratmetern.

Die Generation, die jetzt in Rente gehe, habe deutlich höhere Ansprüche als die Nachkriegsgeneration, da sie verschiedenste Länder und Kontinente bereist habe und den Servicegedanken aus der Hotellerie schätzen gelernt habe. „Die Älteren haben Hobbys, vielfältige Interessen und sind an einen gewissen Lebensstil gewöhnt, den sie jetzt im Alter nicht aufgeben wollen, nur weil sie nicht mehr so mobil sind und in manchen Situationen Unterstützung brauchen."

Nach Diekamps Worten haben die heutigen neuen Rentner ein starkes Sicherheitsbedürfnis. Der Investor: „Diese Personengruppe will wissen, was auf sie zukommt und sie will versorgt sein, falls etwas passiert. Hierzu möchte das Bungalowkonzept an der Wiesenstraße eine Antwort geben.“