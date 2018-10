Spelle. Die CDU-Bewerber für die Wahl zum Samtgemeindebürgermeister in Spelle, Maria Lindemann und Stefan Sändker, stellen sich in öffentlichen Veranstaltungen der CDU-Ortsverbände Spelle, Schapen und Lünne vor.

Dazu sind CDU-Mitglieder und weitere Interessierte eingeladen. Die Termine: Spelle, Diele Wöhlehof, am 17. Oktober um 19.30 Uhr; Schapen, Altes Pfarrhaus, am 18. Oktober um 19.30 Uhr; Lünne, Gasthaus Wulfekotte, am 26. Oktober um 19.30 Uhr. Die Mitgliederversammlung des CDU-Samtgemeindeverbandes nominiert am 8. November um 20 Uhr im Gasthof Spieker-Wübbel den CDU-Kandidaten für die Wahl am 26. Mai 2019 als Nachfolger von Bernhard Hummeldorf.