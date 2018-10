Lünne. Blauer Himmel, spätsommerliche Temperaturen und ein fast staubtrockenes Stoppelfeld. Ideale Bedingungen für 65 Fahrer auf ihren 32 bis zu 60 PS hochgetunten Aufsitzrasenmäher beim Rasenmäher-Rennen in Lünne.

Nach über fünf Stunden auf der 920 Meter langen Rennstrecke standen die Niedersachsen- und Deutschen Meister in fünf verschiedenen Klassen fest.



Satter Sound

Handelsübliche Aufsitzmäher fahren normalerweise relativ leise und langsam. Nicht so die nach einem deutschlandweit geltenden Regelwerk mit viel Liebe zum Detail umgebauten und mit technischen Raffinessen ausgestatteten kleinen Höllenmaschinen, die mit Spitzenwerten von annähernd 80 km/h und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 40 km/h den festen Boden aufwühlten, für einen satten Sound, blaue Abgaswolken und beste Unterhaltung bei den zahlreichen Zuschauern an der Beestener Straße in Lünne sorgten.











Waghalsiges Können

Franz Brüning, erster Vorsitzender vom „Team Sommeringen“, freute sich mit seinen Vereinsmitgliedern über die vielen Teilnehmer aus ganz Deutschland. „So viele Mannschaften, Fahrerinnen und Fahrer hatten wir noch nie“, sagte er. Ihr waghalsiges Können bewiesen die Piloten bereits beim Qualifying, doch vor allem bei den jeweiligen 15-minütigen Rennen. DieStarter in der 13-PS-Klasse, der Standardklasse, der Superstandardklasse, der offenen Klasse und der Damenklasse gaben alles, um bei diesem spannenden Rennen vorne mitzufahren und die letzten Punkte für die Niedersachsen- und Deutsche Meisterschaft zu sammeln.

Einheitsgrau

Die farblich unterschiedlichen Rasenmäher-Trecker und Rennanzüge glichen sich mit der Zeit immer mehr einem Einheitsgrau an. Selbst der fast staubtrockene Rundkurs verwandelte die arg durchgeschüttelten Fahrer und strapazierten Aufsitzmäher zu mutterbodenartig aussehenden Gefährten. Jedoch behielten auch bei aufgewirbelten Staubwolken alle Fahrer den Durchblick. „Die haben richtig Dampf unter der Haube“, freute sich Franz Brüning. Für das Chassis und den Motor gebe es so gut wie kein Reglement. Und das Rasenmäher-Getriebe sei durch ein Sportgetriebe ersetzt worden.

Nur kleine Blessuren

Die aufgewühlte Strecke wurde zwecks gleicher Bedingungen immer wieder gewalzt und präpariert. Währenddessen gab es in den Rennlagern Fahrerbesprechungen, taktische Überlegungen, Reparaturarbeiten, wurden kleine Blessuren verarztet. Doch glücklicherweise kam niemand ernsthaft zu Schaden. Selbst ein spektakulärer Auffahrunfall bei der letzten Punktesammlung verlief für alle Beteiligten glimpflich.

Daten präzise verbucht

Ein am Helm befindlicher Transponder sorgte für eine sekundengenaue Übermittlung und Aufzeichnung, sodass die Platzierungen ganz präzise verbucht werden konnten. Fürs Treppchen reichte es diesmal für die Fahrer vom Team Sommeringen nicht.

Fünfte Auflage im nächsten Jahr

Doch alle freuten sich wie Lünnes Bürgermeisterin Magdalena Wilmes und Dezernent Stefan Sändker für die Samtgemeinde Spelle über den erfolgreichen Ablauf des „Highlights in Lünne“ und das fünfte Rennen im kommenden Jahr.