Schapen. Mit dem Aufhängen von farbenfrohen Vogelnistkästen im Bürgerpark hat der Heimatverein Schapen die Aktion der Kinder der Schapener Ferienbetreuung abgeschlossen.

Mit großer Begeisterung hatten die Kinder laut einer Mitteilung des Heimatvereins in einer Ferienbetreuungswoche tüchtig gewerkelt. Mehrere Stunden verbrachten sie damit, aus passenden Holzstücken die Vogelnistkästen zunächst zu zimmern und dann anschließend bunt zu gestalten. Mit Hilfe des Heimatvereins wurden diese farbenfrohen Kästen nun ihrem „Zweck“ übergeben.

In einer gemeinsamen Aktion mit einigen Kindern erfolgte die Anbringung der Kästen in den hohen Bäumen des Schapener Bürgerparks. Dort bieten sie jetzt, neben den herbstlichen Farben des Laubes, den Spaziergängern einen weiteren bunten Blickfang. Nun hoffen natürlich alle kleinen und großen Beteiligen dieser Aktion, dass im kommenden Frühjahr viele Vogelfamilien in diese farbenfrohen Wohnungen einziehen werden.