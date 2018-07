KFD wirbt in Schapen in eigener Sache MEC öffnen

Über die gelungen KFD-Werbeaktion freuten sich (von links) Monika Mertens, Sebastian Schütte-Bruns, Annegret Reekers, Birgit Düsing-Maier, Karin Schöttmer, Jutta Hoffhues, Jasmin Greve und Ludgera Gohmann. Foto: Anne Bremenkamp

Schapen Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland (KFD) gibt Frauen eine Stimme in Kirche, Politik und Gesellschaft. Unübersehbar war das KFD-Werbemobil, das in den vergangenen zwei Wochen vor dem Modehaus Schulte in Schapen stand.