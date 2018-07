Spelle Gemeinsam Spaß haben, spielen, chillen, genießen, erleben und zusammen ins Gespräch kommen: Viel los ist am vergangenen Sonntag auf dem Familienpicknick im idyllischen Bürgerpark in Spelle aus Anlass des zehnjährigen Bestehens vom Familienbeirat der Samtgemeinde Spelle gewesen.

Picknickdecken wurden im Schatten der Bäume ausgebreitet, die Hüpfburg und die Spielplätze wurden lachend erobert, den Wasserspielen im Sandkasten wurde gefrönt, kreative und sportliche Angebote wurden ebenso gerne angenommen wie ein kühlendes Eis oder frischgebackener Kuchen. Ein fröhlicher Tag mit der Familie ist eben das beste Geschenk und das hat der Familienbeirat vielen kleinen und großen Leuten quer durch alle Generationen mit dem Familienpicknick im Rahmen einer Ferienpassaktion nur zu gerne gemacht.

Politik mit Familien

Der Familienbeirat der Samtgemeinde Spelle mit derzeit knapp 20 Mitgliedern aus den Mitgliedsgemeinden Lünne, Schapen und Spelle wurde 2008 auf Initiative von Rat und Verwaltung ins Leben gerufen. Das Anliegen der Kommune: von der Politik für Familien hin zur Politik mit Familien. Zahlreiche Projekte und Ideen für mehr Familienfreundlichkeit für alle Bürger konnten so umgesetzt werden. Dies nicht zuletzt, weil die Mitglieder des Beirats allen Altersschichten und unterschiedlichen Lebenssituationen entstammen.

Ideen gesammelt

In der Organisation des Familienpicknicks unterstützt haben den Familienbeirat das Familienzentrum und die Jugendpflege. Gute Erfahrungen damit gab es schon, denn auch das Familienzentrum hat sein zehnjähriges Bestehen im letzten Jahr mit einem gelungenen Familienpicknick im Bürgerpark gefeiert. Petra Krandick als Leiterin des Familienzentrums und Jugendpfleger Peter Vos sahen in dem Familienpicknick auch eine Chance, zwanglos mit den Familien in Kontakt zu kommen. In einer eigens aufgestellten Familienwunschbox wurden Ideen und Anregungen gesammelt, welche Angebote Kindern, Eltern oder Großeltern in der Samtgemeinde Spelle in Sachen Familienfreundlichkeit noch alles ebenso gut gefallen könnte wie ein gemeinsames Familienpicknick im Grünen.

