Im lauschigen Bürgerpark von Spelle gibt es am Sonntag ein Familienpicknick. Foto: Samtgemeinde Spelle

Spelle. Der Familienbeirat lädt am Sonntag, 29. Juli 2018, in der Zeit von 14.30 bis 18 Uhr alle Familien aus der Samtgemeinde Spelle zu einem Familienpicknick in den Speller Bürgerpark an der Kampelbrücke ein. Der Beirat feiert mit dieser Veranstaltung, zu der der Eintritt kostenlos ist, sein zehnjähriges Bestehen.