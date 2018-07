Gerd der Gaukler nimmt das Publikum mit auf einen bunten Streifzug durch die Welt des Zirkus. Foto: Gerd der Gaukler

Spelle. Die wöchentlichen Kinderveranstaltungen in den Sommerferien auf dem Markelo-Platz in Spelle gehen am Donnerstag, 19. Juli, von 15.30 bis 17 Uhr mit Gerd dem Gaukler in die nächste Runde. Der Eintritt ist frei.