Spelle. Um die technische Ausstattung für die Wasserrettung zu verbessern, hat die Ortsgruppe Spelle der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ein neues Schlauchboot angeschafft. Das geht aus einer Pressemitteilung der Samtgemeinde Spelle hervor.

Bei der Rettung von Menschen in Notsituationen spiele der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle. Um bei der Wasserrettung möglichst schnell einsatzbereit zu sein, hat die Ortsgruppe, zusätzlich zu einem vorhandenen Boot, ein neues Schlauchboot angeschafft. Dieses spezielle Raft wurde eigens für die Strömungs-, Hochwasser- und Eisrettung entwickelt. „Das Boot hat ein Leergewicht von nur 50 Kilogramm und kann mit zwei Personen besonders schnell zu Wasser gelassen werden, ohne dass dafür eine Slipanlage oder Ähnliches notwendig wäre“, wird Ansgar Vehr, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Spelle zitiert.

„Wichtiges Equipment“

Offiziell in Betrieb genommen wurde das Rettungsmittel im Hafen Spelle-Venhaus. Das Boot wird ohne Motor betrieben und ist für bis zu acht Personen ausgelegt. Dank seines geringen Tiefgangs könne es in einer Vielzahl an Gewässern eingesetzt werden. Die Anschaffungskosten belaufen sich laut Mitteilung auf rund 6000 Euro. Vehr dankte insbesondere der Volksbank Süd-Emsland, der Samtgemeinde und der Gemeinde Spelle für die finanzielle Unterstützung. „Das neue Schlauchboot der DLRG ist ein wichtiges Equipment für die Menschenrettung“, unterstrich Gemeindebrandmeister Alois Wilmes auch im Namen von Karl Felix, Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Venhaus, und gratulierte zur Neuanschaffung. Dieses sei eine wichtige Investition zum Wohle der Bevölkerung.

Transport im Kofferanhänger

Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf dankte gemeinsam mit Karl-Heinz Föcke, stellvertretender Bürgermeister, den Mitgliedern der DLRG: „Das neue Boot ist eine wichtige Ergänzung der Ausstattung, damit wir mit allen Rettungsorganisationen zusammen für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten gerüstet sind. Insofern bin ich den Mitgliedern der DLRG Spelle für diese Initiative sehr dankbar.“ Für den Transport des circa vier mal zwei Meter großen Bootes werde ein bereits seit Jahren bei der DLRG genutzter Kofferanhänger verwendet.