Spelle. Die Laufgruppe des SC Spelle-Venhaus (SCSV) lädt Teilnehmer und Zuschauer am Freitag, 10. August, zum 29. Sparkassen-Sommernachtslauf ein. Zum zehnten Mal findet die Veranstaltung als Sparkassen-Citylauf statt.

Der Veranstalter rechnet einer Pressemitteilung zufolge wieder mit mehr als 1200 Teilnehmern, darunter mehr als 30 Prozent Kinder und Jugendliche, die zum Bambinilauf, zu den Schülerläufen und zum Jedermannlauf starten. Dem SCSV und den Hauptsponsoren (Sparkasse Emsland, Samtgemeinde, Innogy und Wasserverband Lingener Land) sei es daher ein Anliegen, noch mehr Kinder und Jugendliche an die sportliche Bewegung heranzuführen.

Etwas für die Fitness tun

„Ich freue mich, dass der Speller Sparkassen-Sommernachtslauf neben hunderten Freizeitsportlern und Elite-Läufern jedes Jahr hochmotivierte Kinder und Jugendliche an den Start lockt“, wird Sparkassenvorstand Oliver Roosen zitiert. „Wir unterstützen das Speller Laufevent seit vielen Jahren mit Begeisterung und fördern auf diese Weise den großen organisatorischen Aufwand des Vereins und regen gleichzeitig an, etwas für die eigene Fitness zu tun“, begründet Roosen das sportliche Engagement der Bank. Der leidenschaftliche Läufer geht im Übrigen selbst immer wieder gerne in Spelle an den Start.

Folgende Strecken werden angeboten:

16.50 Uhr: Bambinilauf (Jahrgänge 2014/15)

17 Uhr: Bambinilauf (Jahrgänge 2011 bis 2013)

17.10 Uhr: Schülerlauf über 1000 Meter (Jahrgänge 2007 bis 2010)

17.25 Uhr: Schülerlauf über 1300 Meter (Jahrgänge 2003 bis 2006)

17.45 Uhr: Jedermannlauf und Teamlauf über 5 Kilometer (jeweils Jahrgänge 1999 bis 2006 sowie 1998 und älter). Der Jedermannlauf ist erneut fünfter Wertungslauf für den EL-Cup „Hobby"

18.40 Uhr: Halbmarathon (21,1 Kilometer, Jahrgang 2000 und älter)

18.45 Uhr: 10-Kilometer-Hauptlauf (Jahrgänge 1999 bis 2002 sowie 1998 und älter; 5. Wertungslauf für den 12. EL-Cup)

Die Startunterlagen können ab 16 Uhr am Wöhlehof gegen Bezahlung der Startgebühren abgeholt werden. Nachmeldungen werden bis 45 Minuten vor dem jeweiligen Lauf entgegengenommen. Nachmeldungen für den Bambinilauf sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Alle Laufstrecken sind flach und gut zu laufen. Die Halbmarathon-, 10-Kileomter- und 5-Kilometer-Strecken sind nach den neuesten Richtlinien des DLV und AIMS/IAAF amtlich vermessen. Die Siegerehrungen finden jeweils circa 30 Minuten nach den jeweiligen Läufen statt. Während und nach den Läufen wird selbstverständlich für das leibliche Wohl gesorgt.

Voranmeldungen bis zum 7. August: Jürgen Abendroth (Höltingstr. 19, 48480 Spelle, Tel. 05977/1460 von 21 - 22 Uhr) oder an Rainer Ewels (Beestenerstr. 7, 48480 Spelle, Tel. 05977/928557 von 21 bis 22 Uhr) oder auf www.spelle-laufgruppe.de.