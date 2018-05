Schapen. Dennis Wulf bei den jungen Schützen und Reinhard Siering bei den alten Schützen sind die neuen Könige des Schützenvereins St. Raphael in Schapen. Wulf erkor Jana Middelhove zu seiner Königin, Siering nahm Helga Reker zur Königin.

Die neuen Könige wurden mit der Blaskapelle Schapen aus dem Wiesengrund ausgeholt und danach mit großen Königsbällen gefeiert.

Das Schützenfest begann wie gewohnt mit dem Kinderschützenfest. Hier konnte sich Emily Meyer als neue Kinderkönigin durchsetzen. Derweil sorgten Anja Buscher und ihr Team für Kurzweil, indem viele verschiedene Spiele für Kinder im Festzelt angeboten wurden. Am jährlichen Laserschießen nahmen 170 Vereinsmitglieder teil. Es konnten 36 Auszeichnungen vergeben werden. Mit der höchsten Tagesringzahl sicherte sich Klaus Kollenberg die Ferdi-Kollenberg-Gedächtnis-Plakette. Der Umzug zum Festplatz führte wie gewohnt auch am Seniorenwohnheim St. Elisabeth vorbei ins vollbesetzte Festzelt. Parallel dazu frühstückten über 200 Frauen gemeinsam in der Vereinsgaststätte Düsing. Im Anschluss wurden die Ehrungen der Silberkönige und weiterer Schützenbrüder für ihre Schießleistungen durch den ersten Vorsitzenden Matthias Dirkes vorgenommen.