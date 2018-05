Spelle. Der Schützenverein St. Johannes Spelle hat sein traditionelles Schützenfest gefeiert.

Nach einem spannenden Stechen standen die neuen Könige fest. In der Kategorie Alter König konnte sich Christian Felix in die Königsliste eintragen, während sich in der Kategorie Junger König Dennis Vogelsang beim Königsschießen durchsetzen konnte.

Zu seiner Königin erwählte Christian Felix seine Ehefrau Julia. Dennis Vogelsang wurde von Lena Höving auf den Thron begleitet.

Neben der Einweihung des Bürgermeister-Reker-Platzes, einer der Höhepunkte am ersten Schützenfesttag, die während des großen Festumzuges durch die Gemeinde von Pfarrer Ludger Pöttering vorgenommen wurde, konnte der erste Vorsitzende Ludger Gude bei der Jubilarehrung im Festzelt den Schützenbruder Hans Thale für eine 70-jährige Mitgliedschaft im Schützenverein ehren. Zahlreiche weitere Schützenbrüder konnten für eine Mitgliedschaft von 60 und 50 Jahren geehrt werden.