Kinderkrippe Am Brink in Spelle soll erweitert werden

Haben sich an der Kinderkrippe vor Ort über die geplante Erweiterung informiert: (von links) Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf, Inga Kreyenkötter (Einrichtungsleitung), Bürgermeister Andreas Wenninghoff, Saskia Krone, Dezernent Stefan Sändker, Willi Tebbe, Fachbereichsleiter Daniel Thien, Klemens Grolle, Ansgar Lager und Markus Morhaus. Foto: Samtgemeinde Spelle

Spelle. An die Kinderkrippe Am Brink in Spelle soll ein vierter Gruppenraum angebaut werden. Entsprechende Planungen sind jetzt im Ausschuss für Kindertagesstätten vorgestellt worden.