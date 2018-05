Für den Cannabis-Anbau benötigt man viel Energie – hier eine 2017 entdeckte und aus rund 1000 Pflanzen bestehende Plantage in einem Haus in Höxter. Foto: Polizei Bielefeld /dpa

Schapen. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung haben Beamte der Polizei aus Spelle und Lingen am 10. Mai 2018 in einem Wohnhaus am Mühlenweg in Schapen eine aus rund 800 Pflanzen bestehende Cannabis-Plantage beschlagnahmt und zwei Männer vorläufig festgenommen.