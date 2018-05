Spelle. „Spelle wird wachsen. Wir können das nicht verhindern.“ Diesen noch heute oft zitierten Ausspruch von Ehrenbürgermeister Hubert Reker hat sein Sohn Friedhelm Reker während der Feier zur Einweihung des Bürgermeister-Reker-Platzes am 10. Mai 2018 näher beleuchtet.

Friedhelm Reker, Architekt in Oldenburg, dankte im Namen seiner Familie für die Anerkennung des Lebenswerkes seines Vaters und gewährte in einem humorvollen Beitrag einen Blick hinter die Kulissen der Bürgermeisterfamilie.

In amerikanischer Kriegsgefangenschaft

Alles habe nach dem Krieg mit der Rückkehr aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft begonnen: „Auf nachdrücklichen Wunsch der Mutter kümmerte sich Hubert um eine Braut und wurde bei der Familie Schütte fündig. Die jüngste Tochter Theresia hatte es ihm angetan. Nach vier Jungen erfüllte sich schließlich auch der sehnliche Wunsch der Eltern nach einer Tochter.“

Fünf Kinder, ein Bauernhof – und Bürgermeister

Eines Nachts sei der Vater leicht alkoholisiert von einer politischen Veranstaltung heimgekommen und habe seine Frau geweckt, um ihr eine Neuigkeit zu offenbaren: „Ich bin Bürgermeister von Spelle.“ Der Überlieferung nach soll die Ehefrau gar nicht begeistert reagiert und ihren Ehemann gar beschimpft haben – zuhause warteten schließlich fünf kleine Kinder und ein Bauernhof. Das sei schon Arbeit genug.

Frau als wichtigste Beraterin

Seine Mutter habe das Schicksal schließlich akzeptiert: „Sie wurde fortan die wichtigste Beraterin unseres Vaters.“ Schnell habe sich gezeigt, dass der Vater für die Aufgabe in außergewöhnlicher Art und Weise geeignet gewesen sei. „Er brachte einige Voraussetzungen mit, die man nicht erlernen kann, sondern die in der Persönlichkeit begründet sind.“

Hochdeutsch – Plattdeutsch

Beispielhaft nannte Friedhelm Reker die Sprachbegabung. Die Art, wie er Dinge darstellte und wie er zum Schluss die Pointe setzte, sei außergewöhnlich gewesen. Dabei arbeitete der Vater immer zweisprachig: in hochdeutsch und in plattdeutsch; auf letzteres habe er aber in 80 Prozent aller Fälle zurückgegriffen. „So erreichte er über die Sprache eine große Nähe zu den Menschen“, erläuterte sein Sohn.

Fünf Grundsätze für Kommunalpolitik

Hinzu kamen laut seinem Sohn fünf Grundsätze für seine Regionalpolitik: „Gute Unternehmer soll man nicht behindern; Spelle wird wachsen, das können wir nicht verhindern; erst mal sehen, wie gut die Dinge sind, ohne dass man sie verändert; Du moß de Dinge in de Tiet setten; Du moss bi de Gnade süms metwirken.“

Schon früh habe der Vater erkannt, dass in Spelle einige mutige Unternehmer arbeiten, die mit klugem Unternehmergeist ausgestattet waren. „Söcke Löe moss Du unnerstützen“, sei sein Motto gewesen.