Spelle Am Welttag des Lachens hat der Familienbeirat der Samtgemeinde Spelle sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Das aus diesem gebührenden Anlass eingeladene Musikkabarett „Die Mütter“ begeisterte im Festzelt auf dem Markelo-Platz gut 300 Gäste und wurde dem Weltlachtag mehr als nur gerecht.

Der Familienbeirat der Samtgemeinde Spelle mit derzeit 18 Mitgliedern aus den Mitgliedsgemeinden Lünne, Schapen und Spelle wurde 2008 auf Initiative von Rat und Verwaltung ins Leben gerufen. Anliegen der Kommune: Von der Politik für Familien hin zur Politik mit Familien. Zahllose Projekte und Ideen für noch mehr Familienfreundlichkeit konnten so schon umgesetzt werden.

Anwendungen für alle

Der ganz normale Familienwahnsinn stand hingegen im Mittelpunkt des Jubiläumsfestes: „Anwendungen für alle!“ bot das neue „Die Mütter on Kur“-Live-Programm in Spelle und reif für die Kur waren nach mehr als zwei Stunden bravourös dargebotenem Mutterwitzes allenfalls die Lachmuskeln des Publikums. Das hochmusikalische Mütter-Trio mit Thea Eichholz, Margarete Kosse und Carola Rink balancierte meisterhaft zwischen Wäschebergen und Stimmungstälern, Baby-Blues und Pubertät, lackierten Fußnägeln, Windpocken, Kirche, Bühne und Puschen. Virtuos begleitet wurden die charismatischen Künstlerinnen von Pianist Eberhard Rink. Mit Charme, Witz, Esprit und starken Stimmen boten die spielfreudigen Akteure Balsam für alle Frauenseelen und eröffneten Männern spannende Einblicke in die geheimnisvolle Welt des anderen Geschlechts.

Herrlich ehrlich

„Auf Kur in Bad Spelle!“, freuten sich „Die Mütter“ über die vielen höchst amüsierten Kurschatten in den Rängen, die gemeinsam mit ihnen die Kurgrundhaltung einübten, den Workshop „Das Backen im eigenen Fett“ erlebten und feststellten, dass in der Phase der Rückbildung Schlaf, Nerven, Freizeit und Bildung zurückgebildet werden und eine Fortbildung eh besser zur Figur passt. Dabei ist der Haushalt mit Hausputz, Wasserkistenschleppen und Papiermüll-Zusammendrücken doch eigentlich das beste Fitnessstudio, denn: „Treppen rauf und Treppen runter – da werden Muskeln munter, die „frau“ „bisher nur ahnte irgendwo.“ Herrlich ehrlich und uneitel entfachten die wandlungsfähigen Ladies ein farbenfrohes Bühnen-Feuerwerk mit spritzigem Humor, mitreißenden Melodien und intelligenten Liedtexten, die jeder Frau aus der Seele sprechen. Denn Mütter wissen: „Die Zeit zwischen Trotzphase und Pubertät sollte man genießen.“ Blöd nur, wenn das eigene Kind gerade in diesen zwei Wochen im Zeltlager war. Und die erschöpfte Mütter-Frage „Wann sind endlich Ferien?“ wird nur zu schnell ersetzt durch den hoffnungsvollen Wunsch „Ich sehn die Schule schon herbei!“