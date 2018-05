Schapen Der regelmäßige Gang in die Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) der Kirchengemeinde St. Ludgerus in Schapen ist für viele kleine und große Lesebegeisterte kein Buch mit sieben Siegeln, der Zugang zu fantastischen Bücherwelten aber ist nach dem Umzug der KÖB ins Erdgeschoss der Kirchstraße 2 für Jung und Alt barrierefrei.

Aus dem Obergeschoss des Küsterhauses umgezogen in die gegenüberliegenden einstigen Wohnräume von Pfarrer i. R. Joachim Kern, in denen zwischenzeitlich auch eine Arztpraxis untergebracht war: Die KÖB St. Ludgerus Schapen ist jetzt auf rund 60 Quadratmetern ein heller und freundlicher Ort der Bücher. Die Kosten von rund 37500 Euro wurden finanziert von der Kirchengemeinde und der politischen Gemeinde sowie von den örtlichen Banken und einer Versicherungsgesellschaft.

Rund 3000 Medien

Die Anfang der 1950er Jahre gegründete KÖB beherbergt aktuell rund 3000 Medien, neben Büchern finden sich auch Spiele und Musik. Zwölf ehrenamtliche Mitarbeiterinnen stehen unter Federführung von Marietta Schulte gerne beratend zur Seite und richten ihren Fokus insbesondere auf Leseförderung, Lesemotivation und Lesefreude der Kinder. Dabei setzt das engagierte Büchereiteam schon bei den Kindergartenkindern an, lässt aber auch bei den Schulkindern nicht locker und beteiligt sich unter anderem auch an der diesjährigen Ferienpassaktion der Samtgemeinde Spelle.

„Das Leben ist lesenswert“

Lesen macht auch reich, weil dabei Bilder im Kopf entstehen und deshalb sagte es im Rahmen der Einsegnungsfeier auch Pfarrer Ludger Pöttering mit einem Bild, dass er eigens für die Bücherei bei dem Lingener Künstler Thorsten Schöttmer anfertigen ließ: „Bücher öffnen Türen zu neuen spannenden Welten, in die es sich eintauchen lässt und die Unvermutetes in sich bergen. Das Leben ist lesenswert.“ Der Geistliche ermunterte dazu, in digitalen Zeiten auch einmal einander vorzulesen oder das Buch der Bücher, die Bibel, neu zu entdecken. Der Dank Ludger Pötterings galt dem aktiven Büchereiteam ebenso wie dem Kirchenvorstand. Sie haben sich gemeinsam für den Umzug der Bücherei stark gemacht, die eine allseits geschätzte Bereicherung für die Gemeinde sei.

Tag der offenen Tür am 10. Juni 2018

Gelegenheit, die KÖB St. Ludgerus Schapen zu entdecken, gibt es nicht nur während der Öffnungszeiten (So. 9.45 bis 11.30 Uhr, Mi. 17 bis 18 Uhr und Sa. 17.45 bis 18.45 Uhr), sondern ganz ausführlich auch am Tag der offenen Tür anlässlich des Pfarrfestes am 10. Juni 2018.