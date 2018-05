Spelle. 900 Besucher haben am Maifeiertag bei der Premiere des Moor-Music-Festivals in Spelle zu den Klängen von acht DJs ausgelassen gefeiert.

Das hat jetzt die Samtgemeinde Spelle mitgeteilt. Trotz der widrigen Wetterbedingungen hätten sich die Gäste die Feierlaune nicht verderben lassen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Zahlreiche Besucher feierten auf der Freifläche und ließen die Premiere zu einem Erfolg werden. Acht DJs aus der Samtgemeinde Spelle haben alle Register gezogen und ihre Scheiben auf der Eventbühne aufgelegt. So haben die „Klangmagier“ RekerSounds - Johannes Reker, DJ Piek, 5R Beats Light&Sound – Maik Pfeiffer, Event-Service Simon Evers, DJ Michael Schweer und weitere DJs alles gegeben, um die Stimmung anzuheizen. „Die Veranstaltung war ein super Erfolg und ist insgesamt friedlich verlaufen. Im Laufe des Tages konnten wir etwa 900 Besucher zählen. Damit haben sich meine Erwartungen mehr als erfüllt“, wird Michael Schweer, der gemeinsam mit den Betreibern des „Moorcafés und mehr“, Manuela und Valentin Maininger, das Festival auf die Beine gestellt hatte, in der Pressemitteilung zitiert.

„Tolle Veranstaltung“

Besonders beeindruckend gewesen sei die Bandbreite des Publikums gewesen, heißt es. Auch Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf fand lobende Worte: „Das Moor-Music-Festival war eine tolle Veranstaltung, auf der Jung und Alt aus nah und fern gemeinsam feiern konnten“, wird Hummeldorf zitiert. Von Seiten des Veranstalters war laut Pressemitteilung zu hören, dass einem zweiten Speller Open Air Moor-Music-Festival kaum etwas im Wege stehen würde.