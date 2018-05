Spelle. Zum Stichtag 1. Mai 2018 ist im Bereich der Samtgemeinde Spelle für elf Kinder ein Antrag auf Zurückstellung von der Einschulung gestellt worden. Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf übt deutliche Kritik an der von der Landesregierung beschlossenen Neuregelung.

Anfang des Jahres hatte die Große Koalition in Hannover den umstrittenen Beschluss gefasst, das Eltern von Kindern, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September sechs Jahre alt werden, selbst entscheiden können, ob ihr Kind eingeschult wird. Wie Hummeldorf unserer Redaktion mitteilte, entspricht die Zurückstellung von elf Kindern in der Samtgemeinde Spelle einer Quote von 26 Prozent und übersteigt damit die Prognose des Landes Niedersachsen von 20 Prozent. Erleichtert zeigte sich Hummeldorf darüber, dass es gelungen sei, zum neuen Kindergartenjahr ab 1. August allen angemeldeten Kindern Betreuungsplätze anbieten zu können.

Hummeldorf verweist auf Schulkindergarten Schapen

Bereits seit 1990 können Kinder, bei denen die Schuleignungsprüfung ergeben hat, dass ein Schulbesuch noch nicht empfehlenswert ist, den Schulkindergarten in Schapen besuchen. Hummeldorf: „Von der nun in der Gesetzesnovelle verankerten Flexibilisierung des Einschulungsalters bis zum 1. Mai können Eltern profitieren, jedoch war diese Flexibilität auch in der Vergangenheit durch den Betrieb eines Schulkindergartens im Prinzip schon gegeben.“

„Fundierte Planung erschwert“

Die neuen gesetzlichen Regelungen mache für die Kommunen eine fundierte Planung sowohl der Schulklassenverbände, aber auch der Kindergartengruppen unmöglich, kritisierte Hummeldorf. In den kommenden Jahren könne diese Regelung bei der Planung zu erheblichen Problemen führen und fatale sowie vielseitige Auswirkungen mit einer enormen finanziellen Belastung für Kommunen haben.

Weitere Kitaplätze und Klassenräume notwendig

Denn um den gesetzlichen Betreuungsanspruch erfüllen zu können, müssten zusätzliche Kindergartenplätze geschaffen werden und in den kommenden Jahren seien gegebenenfalls weitere Schulklassenräume notwendig, wenn aufgrund der höheren Schülerzahl Teilungsgrenzen überschritten würden.

„Land Niedersachsen muss dringend nachbessern“

Der Samtgemeindebürgermeister: „Hier muss seitens des Landes Niedersachsen dringend nachgebessert werden. Denn es kann nicht sein, dass Kommunen die Belastungen und Kosten für beitragsfreie Kindergartenjahre und Flexibilität bei der Einschulung, die vom Land Niedersachsen gewollt sind, tragen müssen.“ Es müsse weiterhin das Konnexitätsprinzip nach dem Motto gelten: „Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen.“

