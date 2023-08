Feuerwehren mit 107 Personen vor Ort Qualmende Waschmaschine in Speller Seniorenheim führt zu Großeinsatz der Feuerwehr Von Hermann Bojer | 25.08.2023, 08:44 Uhr Vor dem Seniorenheim in der Johannesstraße in Spelle standen die Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Rettungsdienst in Bereitschaft. Foto: ESMedia up-down up-down

Großeinsatz für die Feuerwehren in der Samtgemeinde Spelle: Gemeldet wurde am Donnerstagabend ein Brand in einem Seniorenheim in Spelle. Grund für die Rauchentwicklung war eine qualmende Waschmaschine.