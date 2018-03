Spelle. Die Sammelaktion der Kolpingsfamilie Spelle-Venhaus zugunsten von Entwicklungsländern ist ein großer Erfolg geworden. Die Helfer sammelten 4017 Gegenstände ein.

Zu Beginn des Jahres fand laut Pressemitteilung die jährliche Sammlung für die „Kolping-Entwicklungs-Hilfe“ unter der Schirmherrschaft des Kolpingwerk-Bezirks Fürstenau statt. An den schon aus den letzten Jahren bekannten Abgabestellen, wurden wieder zahlreiche Gegenstände zusammen getragen.

Beteiligung der Bevölkerung hat nicht nachgelassen

Die Beteiligung der Bevölkerung aus Spelle und Umgebung habe nicht nachgelassen. So konnten wieder zahlreiche Sammelgegenstände verpackt und transportiert werden. Besonders gefreut haben sich die Kolpinger in diesem Jahr über große Spenden zum einen von der KFD Lingen-Darme sowie von den Kolpingsfamilien Freren und Salzbergen, Mitglieder der Kirchengemeinde Bonifatius Lingen und Bonifatius Rheine. Des Weiteren gilt auch besonderer Dank der Volksbank Spelle für die Spende der großen Menge an Stühlen.

Auch 837 Brillen zusammengetragen

In diesem Jahr kamen insgesamt 4017 Sammelgegenstände zusammen. Darunter zum Beispiel 1187 Bücher, 430 Schmuckgestände, 128 Handys, 181 Uhren. Dabei handelt es sich um einen kleinen Auszug einer langen Liste. Auch kamen wieder 837 Brillen zusammen. Die Kolpinger dankten in diesem Zusammenhang dem Optikgeschäft Lonnemann in Spelle für die treue Unterstützung. Alle Gegenstände brachten zusammen 3,3 Tonnen auf die Waage. Diese wurden dann mit vier Pkw-Anhänger zum Zentrallager Vörden gebracht. Dank sprachen die Kolpinger allen aus, die die gute Sache unterstützten.

