Die Eröffnung des Rosenfestes ist am Samstag um 10 Uhr. Um 13 Uhr werden die Besucher von der Schirmherrin, der CDU-Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann, Karl-Heinz Weber, stellvertretender Vorsitzender des Emsländischen Heimatbundes und Museumsdirektor Oliver Fok begrüßt. Die Veranstaltung schließt am Sonntag ab 17 Uhr mit dem Gloriettenkonzert. An beiden Tagen werden Kinderaktionen, Schloss- und Ausstellungsbesichtigungen angeboten.

Für das Rosenfest ist auch auf dem Schlossgelände der reguläre Museumseintritt zu entrichten. Erwachsene zahlen 5, Kinder 2,50 und Familien 12 Euro. Besitzer einer Saisonkarte haben freien Eintritt.