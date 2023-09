Nach einem Eröffnungsgottesdienst in der Werpeloher Kirche, in dem auch dem erst kürzlich verstorbenen Gemeindebrandmeister Heinz Lückenjans gedacht wurde, einem Festmarsch und der feierlichen Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal startete das Jubiläumsprogramm auf dem Festplatz.

Mit Unterstützung der Werpeloher Vereine wurde für Groß und Klein etwas geboten: Die Technische Einsatzleitung (TEL) der Kreisfeuerwehr Emsland Nord präsentierte den neuen Einsatzleitwagen ELW 2. Die Kinder erfreuten sich vor allen Dingen an den Wasserspielen, die von der Jugendfeuerwehr Sögel betreut wurden.

Feuerwehr demonstriert Fettexplosion und eingeklemmte Personen

Eindrucksvoll waren vor allem die Vorführungen der Kameraden: Eine Gruppe der Feuerwehr Sögel demonstrierte, wie aus einem verunfallten Auto eine Person mithilfe von hydraulischen Geräten gerettet wird. Die Gefahr von Hitze an Spraydosen demonstrierte Moderator Jens Hüntelmann: Die heißen Spraydosen zerplatzten mit einem lauten Knall. Und dass brennendes Fett, etwa in der Küche, regelrecht explodiert, wenn es mit Wasser gelöscht wird, wurde beim nächsten Versuch deutlich.

Als Höhepunkt der Festveranstaltung hatte die Feuerwehr Werpeloh die Wehren aus der Samtgemeinde an einem Schnelligkeitswettbewerb teilzunehmen.

Die Aufgabe für die jeweils neunköpfige Einheit lautete, mit vier Saugschläuchen und mithilfe einer Tragkraftspritze Löschwasser aus einem offenen Wasserbassin zu entnehmen, Schlauchleitungen zum Verteiler zu verlegen und vier Kanister abzuspritzen. Hierbei kam es nicht nur auf die Schnelligkeit, sondern vor allem auch auf die fehlerfreie Ausführung an.

Die Zuschauer zeigten sich überrascht von der Schnelligkeit der teilnehmenden Gruppen und hatten ihren Spaß daran, als ein Feuerwehrmann in das Wasserbassin steigen musste, um eine fehlende Leinensicherung noch anzubringen, oder sich ein Schlauch unglücklich verknotete.

Der Sieg ging letztlich an die Heimmannschaft der Feuerwehr Werpeloh, die fehlerfrei die beste Zeit erzielte, gefolgt von der ebenfalls fehlerfreien Gruppe aus Sögel.